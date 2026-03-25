“Al equipo de Kast le ha costado dejar atrás la campaña”: la partida en falso de la Secom

La polémica por la frase “Estado en quiebra” y la filtración de minutas ha puesto en duda la capacidad de la Secom de Kast para contener el delicado momento que atraviesa el Gobierno ante el alza de combustibles.

La crisis provocada por el alza en el precio de los combustibles puso a prueba a la Secretaría de Comunicaciones. Y la evaluación interna es que la repartición liderada por Felipe Costabal no estuvo a la altura.

La sucesión de hechos que terminó con una quitada de piso por parte de los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y Claudio Alvarado (Interior) tuvo su origen en el despliegue comunicacional del Gobierno tras el anuncio de que el MEPCO no absorberá el alza de precios provocada por la guerra en Irán.

La línea argumental para evitar el impacto en la aprobación del presidente José Antonio Kast y su administración se enfocó en dos puntos: primero, poner acento en el contexto internacional; y segundo, hacer presente que no es posible financiar el MEPCO debido a la frágil situación fiscal que dejó la administración Boric.

En el segundo punto, sin embargo, el equipo de la Secom dio un paso en falso. El mensaje entregado a las autoridades de gobierno —en una minuta que se hizo pública muy tempranamente— fue que, debido al mal manejo de la administración anterior, el fisco está “quebrado”. Esta frase fue replicada en redes sociales y también en un video que fue compartido en los canales oficiales del Gobierno.

Las alarmas se encendieron no sólo en la oposición —que nuevamente hizo correr la minuta—, sino también en el oficialismo. El término “quiebra” implicaba que Chile estaría en default, lo que conlleva, entre otras cosas, la devaluación de la moneda nacional y la imposibilidad de pagar la deuda externa o emitir bonos. Luego de algunas horas, el mensaje fue borrado de redes sociales y Cristián Valenzuela, cercano a Kast, asumió la responsabilidad del error comunicacional.

Cristián Valenzuela, jefe de contenidos del Segundo Piso de asesores del presidente. AGENCIA UNO.

Si bien la Secom ha estado históricamente alojada en la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en la administración de Kast se planificó una modificación de ese diseño. Esa reestructuración está a cargo de Valenzuela, jefe de contenidos del segundo piso de asesores del presidente, y de Costabal, quien estuvo a cargo de las redes sociales de la campaña presidencial de Kast.

Felipe Costabal, director de la Secom. AGENCIA UNO.

En ese sentido, fuentes del oficialismo le quitan responsabilidad a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien no ha participado en la redacción de las minutas.

Sin embargo, genera preocupación en el sector que la vocera no esté tomando protagonismo en la contención comunicacional y, además, haya cometido errores como decir que el barril de crudo tenía un precio de dos euros en España.

Mara Sedini, vocera de Gobierno. AGENCIA UNO.

Otra preocupación respecto a la comunicación del Gobierno es precisamente la redacción y difusión de las minutas.

En los últimos días, dos documentos de este tipo (uno sobre el alza en los combustibles y otro sobre la decisión del gobierno en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU) han sido filtradas. El material destinado únicamente a autoridades y calificado como “reservado” y “de uso interno” ha terminado en manos de parlamentarios de oposición.

La situación no es nueva. A horas de asumir el 11 de marzo, EL DÍNAMO dio a conocer un decálogo que entregó la Secom a los ministros para su comportamiento en redes sociales.

Tatiana Klima: “Al equipo de Kast le ha costado dejar atrás la campaña”

Para Tatiana Klima, exdirectora de Comunicaciones de La Moneda, lo ocurrido con la frase “Estado en quiebra” no es un accidente aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la dificultad del equipo de Kast para dejar atrás la lógica de campaña.

“Lo que sucedió con esto del Estado en quiebra es algo que el candidato Kast, hoy día presidente, repitió harto en campaña”, contextualiza ante la consulta de EL DÍNAMO.

Tatiana Klima. AGENCIA UNO.

A su juicio, el ajuste del relato es un acto de realidad inevitable. Cuando se gobierna, dice, “las frases rimbombantes —carentes de realidad, además, porque no es cierto— suelen tener más peso”. Y en ese marco, afirma que quienes están a cargo de las finanzas y las relaciones exteriores probablemente advirtieron el riesgo concreto que implicaba ese mensaje hacia afuera: “Si el propio Gobierno da señales de un Estado en quiebra al extranjero, las posibilidades de tener apertura en los mercados internacionales claramente —no sé si se achican— pero al menos nos miran con suspicacia”.

Respecto a la idea de reestructurar la Secom para enfocarla en las propuestas y la figura presidencial, Klima sostiene que esa intención “sucede en todos los gobiernos, incluido el anterior”. “La Secom evidentemente necesita una actualización y un diseño para funcionar, sobre todo con las nuevas formas de comunicación —que ya no son tan nuevas— pero claramente es una estructura que está un poco pesada con eso”, agrega.

Sin embargo, advierte que “las modernizaciones se tienen que ir haciendo en el margen, porque uno no puede transformarlo todo, porque no se puede creer que el aparato del Estado, la política, las medidas y todo van a esperar a que uno se acomode”.