La iniciativa surge en medio de un escenario de alzas de precios y presión sobre los hogares.

El diputado por la Región de Aysén, René Alinco, presentó un proyecto que propone permitir a los afiliados retirar un 10% de sus fondos en las AFP.

La iniciativa surge en el contexto de las recientes alzas económicas que afectarán a todo el país y busca ofrecer una alternativa que pueda brindar un alivio financiero a quienes enfrentan mayores presiones económicas en este periodo.

Diputado propone retiro del 10% de las AFP ante alzas económicas

“El gobierno de Kast dice que estamos en emergencia y que no hay plata. Entonces actuemos en consecuencia. Ante la inminente alza histórica de los combustibles, la gente va a necesitar su dinero. Por eso presenté un nuevo proyecto de retiro de emergencia del 10%”, escribió Alinco en sus redes sociales.

El legislador acompañó su publicación con un video donde expresó: “El presidente, señor Kast, ha dicho en varias ocasiones que Chile está en una situación de emergencia. También el ministro de Hacienda y otros ministros, políticos, parlamentarios, en fin (…) Es por eso que, como también se ha dicho, una emergencia tiene que ser tratada con medidas de emergencia, es que estoy proponiendo y ya he presentado hace algunos minutos un proyecto de ley de reforma constitucional el cual dicta y propone un nuevo retiro en carácter de emergencia por la situación que está viviendo Chile en este momento”.

“Un nuevo retiro de nuestros fondos previsionales como los que se hicieron hace un par de años atrás”, agregó Alinco.

Junto a ello, afirmó que “queremos recurrir a los propios fondos de los trabajadores, que en forma voluntaria puedan recurrir a estos, a este beneficio si es que así lo estiman conveniente”.

El legislador invitó tanto al Ejecutivo como a las distintas bancadas a respaldar su iniciativa y dijo que espera contar con apoyo amplio, destacando que la propuesta busca responder a la difícil situación económica y social que atraviesa el país.