Los dichos de Parisi que provocaron la querella por injurias y calumnias del diputado Felipe Camaño

La elección de la mesa de la Cámara de Diputados sigue generando polémica, esta vez en el plano judicial.

AGENCIA UNO

La elección de la mesa de la Cámara de Diputados, el pasado 11 de marzo, estuvo marcada por la polémica, ya que Felipe Camaño (IND-DC) no respetó el acuerdo de la oposición, junto a Jaime Mulet, para que Pamela Jiles (PDG) fuera elegida como presidenta de la Corporación.

La decisión de Camaño y Mulet no solo le entregó la presidencia de la Cámara Baja a Jorge Alessandri (UDI), sino que el legislador independiente – con cupo DC – subió a la testera como vicepresidente, lo que provocó el enojo de Franco Parisi.

El líder del PDG deslizó supuestos favores a la familia de Felipe Camaño para que no se ciñera al acuerdo parlamentario y evitara el ascenso de Pamela Jiles.

“Dicen que un diputado de una colectividad muy conocida históricamente estaría negociando un cargo para su mamá en un banco y ese estilo de cosas”, fueron las palabras de Parisi, lo que hizo que el diputado se querellara en su contra por injurias graves con publicidad.

En el escrito, al que EL DÍNAMO tuvo acceso, el abogado del diputado Camaño consigna “en relación con el resultado de la elección de la mesa, se habría producido una negociación espuria vinculada a un eventual cargo para la madre de mi representado en BancoEstado”.

“La imputación, además, no fue neutra, ambigua ni inocua en sus efectos. Por el contrario, el mensaje instalado por el querellado fue claro y socialmente inteligible, que mi representado habría transado su voto a cambio de un beneficio o de un eventual favorecimiento para su madre, a quien se vinculó con un cargo en un banco, sugiriéndose así una actuación impropia, contraria a la probidad, a la rectitud y a la moral pública, e incluso insinuando la posible comisión de un delito”, precisa la acción judicial.

La querella contra Franco Parisi además recalca que sus dichos no fueron emitidas “en un ámbito privado o restringido, sino en un espacio de alto impacto comunicacional, siendo recogidas, replicadas y amplificadas por diversos medios de comunicación social, portales noticiosos, redes sociales y comentarios de terceros, lo que multiplicó exponencialmente su alcance y su potencial lesivo”.

En esta línea, Felipe Camaño dejó en claro que “jamás ha negociado, solicitado, condicionado ni recibido ventaja alguna para sí o para terceros a cambio de su voto o conducta parlamentaria. No existe antecedente serio, oficial, administrativo, judicial ni investigativo que avale la imputación lanzada por el querellado”.

“Así, lo difundido por Franco Parisi no constituye una crítica política legítima, ni una opinión dura propia del debate democrático, sino la atribución de un hecho deshonroso y eventualmente delictivo, formulada sin base fáctica comprobable, con pleno conocimiento de su gravedad y con aptitud suficiente para menoscabar de manera intensa el honor subjetivo y objetivo de mi representado”, puntualizó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.