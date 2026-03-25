Ministro De Grange rechaza protestas en Metro: “No aceptemos este tipo de matonaje”

El secretario de Estado alegó que “cada vez que se interviene en forma deliberada el funcionamiento de una línea de Metro, el impacto que tiene es brutal”.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, expresó su rechazo a las protestas desarrolladas este martes en la estación Los Leones de la Línea 1 del Metro, en el marco de las manifestaciones por el alza de los combustibles.

En el lugar, un grupo de estudiantes se sentó en el borde del andén, lo que obligó a suspender el servicio por varios minutos.

En entrevista con radio 13c, el secretario de Estado alegó que “cada vez que se interviene en forma deliberada el funcionamiento de una línea de Metro, el impacto que tiene es brutal y es perjudicial principalmente para aquellas personas que se levantan más temprano, que llegan más tarde a sus casas, que viven en lugares más periféricos, más lejanos”.

De Grange dejó en claro que “es inaceptable que un grupito chico de estudiantes se tomen la libertad de paralizar una línea afectando el regreso a casa de cientos de miles de personas para quienes el Metro, y el transporte público en general, representa la única forma para poder realizar ese trayecto”.

Es por esto que llamó a que “como sociedad no aceptemos este tipo de matonaje, de violencia, que afecta principalmente a los más pobres”.

Ante este tipo de escenarios, el ministro Louis de Grange recalcó que tomarán “todas las acciones para prevenir, para mitigar este tipo de actos de violencia, de matonaje, dentro del Estado de derecho, dentro de lo que nos permite la ley”.