Gabriel Ruiz-Tagle es condenado por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro

La Fiscalía solicita una pena de tres años de presidio menor en grado medio para el ex presidente de la concesionaria que controla a Colo Colo.

El ex presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, fue condenado este miércoles por el uso de información privilegiada en operaciones de acciones de la concesionaria que maneja a Colo Colo, cuya lectura de sentencia se realizará el 10 de septiembre a las 11:00 horas.

De acuerdo al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, “para el tribunal existe un reproche, ya que el señor Ruiz-Tagle el día 28 de mayo de 2018 vendió 4 millones de acciones de la empresa Colo-Colo, habiendo obtenido información privilegiada“.

En esta línea, detalló que “la información privilegiada consistió en que tomó conocimiento de los estados financieros de la compañía, advirtió el aumento del precio de la acción y, previo que el mercado conociera los estados financieros, vendió 4 millones de acciones en aproximadamente $1.200 millones“.

A lo que añadió: “Esto estaba sancionado porque él era director de la sociedad, él no podía operar en el mercado, está prohibido por la ley hace décadas, y naturalmente con ello incurrió en un delito muy grave del punto de vista de los delitos bursátiles”.

Bajo este contexto, el Ministerio Público pide tres años de presidio menor en grado medio y suspensión para ejercer cargos públicos durante ese tiempo. Sumado a ello, solicitan una pena accesoria de inhabilitación para desempeñarse como gerente, director o liquidador de una sociedad por cinco años.

¿Qué dijo la defensa de Gabriel Ruiz-Tagle luego de que el ex dirigente fuera declarado culpable?

Tras esta resolución, el abogado defensor de Ruiz-Tagle, Hugo Rivera, manifestó que “me llama mucho la atención que dijeron que no había delito y se absolvía respecto de la compra, y la compra ocurrió en el mismo momento en que se le imputa un delito por la venta. Cuando uno está en ese estado de infracción a la ley, es lo mismo, es una moneda con dos caras, pero es una sola moneda”.

Por ello, sostuvo que esperaran a los argumentos que se entreguen en la lectura de sentencia, para posteriormente esperar “los 15 días que establece la ley para ver si procede o no un recurso a nulidad”.

Con respecto a las atenuantes que invocó la defensa, que tienen que ver con una irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial, el abogado aseguró que el delito “objetivamente va a terminar con una pena de 20 días, 30 días“.

“Primero, don Gabriel Ruiz-Tagle es un hombre no de irreprochable conducta anterior, irreprochabilísima conducta anterior. Segundo, él inmediatamente, cuando se dio cuenta que había incurrido en un error, se autodenunció. Y en esa época fueron 7.500 UF (lo que tuvo que pagar de multa)”, cerró el defensor.