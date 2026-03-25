SAG suspende exportaciones avícolas tras detectar influenza aviar en planta industrial en la RM

La detección del virus en aves activó de inmediato los protocolos sanitarios establecidos, con el objetivo de contener y eliminar el brote en el menor tiempo posible.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció la suspensión de la certificación de exportaciones de productos avícolas tras confirmar el primer caso de influenza aviar en un plantel industrial ubicado en la comuna de El Monte en la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con la institución, la detección del virus en aves activó de inmediato los protocolos sanitarios establecidos, con el objetivo de contener y eliminar el brote en el menor tiempo posible.

En ese contexto, y en línea con las normativas internacionales, Chile optó por detener de forma preventiva los envíos al extranjero de este tipo de productos.

El SAG también informó que la situación fue notificada al sistema zoosanitario de la Organización Mundial de Sanidad Animal, mientras se inician gestiones diplomáticas y técnicas para reanudar las exportaciones a la brevedad.

En paralelo, el SAG indicó que se mantendrán coordinaciones con países que cuentan con acuerdos de zonificación sanitaria, como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Reino Unido, con el fin de avanzar en una reapertura gradual de los mercados internacionales.

La entidad detalló que este caso se enmarca en un brote de alcance nacional, ya que se han registrado contagios en diversas regiones, incluyendo Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes, afectando tanto a aves silvestres como de traspatio.

Desde el servicio recalcaron que, pese a la contingencia, el suministro interno de productos como carne de ave y huevos está asegurado, y su consumo no implica riesgos para la salud de las personas.

Asimismo, se reiteró el llamado a productores y criadores a reforzar las medidas de bioseguridad y a reportar de manera oportuna cualquier sospecha de la enfermedad, en medio de las acciones coordinadas que lidera el sistema público para controlar la propagación del virus.