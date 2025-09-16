La comunidad indígena que se vería afectada por nuevo mall de Cencosud en Vitacura, según Conadi

La comunidad involucrada ya ha advertido sobre el impacto que tendría la construcción de este nuevo centro comercial y dio a conocer una serie de exigencias.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), a través de su director nacional, Alvaro Morales Marileo, envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dando cuenta que el proyecto del nuevo mall de Cencosud en Vitacura, que se ubicaría en las cercanías del Colegio Saint George, podría afectar a las comunidades indígenas de la zona.

En esta línea, la institución mostró sus reparos por la iniciativa, llamada Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura, donde destaca su preocupación por el área de influencia de la inversión de USD 125 millones, por lo que pidió que tome en consideración a las organizaciones de pueblos originarios, como por ejemplo la Asociación Indígena Mapuche Dhegñ-Winkul.

En el documento dado a conocer por La Tercera, Conadi alerta que “la exclusión de estas comunidades puede tener implicancias significativas tanto para los derechos de estos pueblos como para la sostenibilidad y legitimidad del proyecto”.

En esta línea, Conadi recalca que Cencosud reconoció a la Asociación Indígena Mapuche Dhegñ-Winkul en la zona de influencia, pero la caracterización y entrevistas realizadas por la firma no serían suficientes para poder descartar que no se afectará su presencia.

Esto, ya que no solo se debe tomar como único criterio la distancia entre el lugar donde se ubicará el mall y donde concreta sus actividades la asociación, ya que se debe considerar la cosmovisión indígena, el uso del territorio y las formas de organización comunitaria.

Cuál es la comunidad indígena que se vería afectada por el mall de Cencosud

La Asociación Indígena Mapuche Dhegñ-Winkul, con una década de funcionamiento, tiene su ruka en Salvador Allende 478, Huechuraba, y ya ha advertido sobre el impacto que tendría la construcción de este nuevo centro comercial.

En el encuentro de Cencosud con Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), desarrollado en noviembre del año pasado, representantes de la comunidad expresaron sus cuestionamientos a la inclusión de una pileta en el diseño del centro comercial, ya que podría afectar a la fauna local.

Junto con ello, advirtieron sobre la presencia de eventuales restos arqueológicos en la zona donde se levantará en mall y dejaron en claro la necesidad de realizar una Trafquintun, una ceremonia tradicional para representar el intercambio material y espiritual entre Cencosud y la comunidad indígena.

Además, pidieron que el mall tenga como nombre oficial Füta Kurra, como gesto de pertinencia cultural con las comunidades y contar con puestos de venta al interior del centro para la venta de artesanías.

Ante estas peticiones, desde Cenco Mall precisaron que “tenemos un compromiso con el emprendimiento y forma parte de nuestro ADN, por lo que estamos abiertos a fomentar la integración de distintos actores comunitarios, tal como lo hacemos en cada uno de nuestros shoppings. Respecto del nombre del proyecto, este no está definido, siendo el actual un nombre genérico”.