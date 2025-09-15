Se expande exigencia de escanear boletas en cajas de autoservicio: Jumbo suma locales

La cadena controlada por Cencosud comenzó a implementar el sistema que restringe la salida de la zona de autoservicios.

A principios de septiembre se generó una discusión en torno a la legalidad de exigir la lectura digital de las boletas en los supermercados para salir de las zonas de autoservicio. El sitio Chócale informó que Walmart comenzó el escaneo de boletas para poder dejar las cajas de ese sector al realizar compras.

La medida de pedir las boletas a los clientes para dejar un local no es nueva. En muchos locales los guardias -apostados en los accesos y salidas del retail- revisan el ticket. Pero ahora el sistema es digital y nuevas cadenas se están sumando a la tendencia.

Una de ellas es Jumbo. La cadena controlada por Cencosud comenzó a implementar el sistema que restringe la salida de la zona de autoservicios. En locales como el supermercado ubicado en el Portal Ñuñoa, el local de Maipú y el Santa Isabel de esa misma comuna, comenzaron la exigencia del escaneo de boletas para dejar la zona de cajas de auto atención.

El sistema opera leyendo el ticket de los clientes, que una vez que pasan el documento por un tótem de validación pueden empujar la barrera de salida. De lo contrario, la puerta no se abre.

No sería discriminatorio

En el año 2023, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a varias tiendas del retail por pedir la boleta a sus clientes a la salida de los locales. Pero, la diferencia con esa denuncia es que ahora la exigencia es para todos los clientes que utilizan las zonas de autoservicio.

Lo anterior implicaría que la medida no sería discriminatoria.

Consultados al respecto ni Jumbo ni el Sernac estuvieron disponibles para consultas.