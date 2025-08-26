Tiempos de viajes se dispararán 270%: alertan colapso vehicular por nuevo mall de Cencosud en Vitacura

De acuerdo con el proyecto de Cencosud, el nuevo mall que busca construir en Vitacura se ubicaría junto al Colegio Saint George.

A la posibilidad de que se produzca un colapso vehicular atribuyó la Municipalidad de Vitacura sus reparos a la posibilidad de que Cencosud construya un nuevo mall en la comuna, una visión que comparte el municipio de Huechuraba.

Con una inversión de US$125 millones, el denominado Centro Comercial Cencosud Shopping tiene proyectado instalarse junto al Colegio Saint George.

De acuerdo con el proyecto presentado por los responsables, se trataría de un centro comercial de poca altura y diseñado con un enfoque familiar, a la ver que integraría espacios para la cultura y el deporte.

Vitacura y Huechuraba prevén un colapso vehicular por el mall de Cencosud

Pese a los argumentos de Cencosud, el informe con las observaciones que entregó la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, apunta que el mall provocará una “alta saturación” vehicular en el Puente Centenario y la avenida Santa María.

Además, en las microsimulaciones realizadas por asesores técnicos del municipio, los tiempos de viaje en hora punta laboral aumentarían hasta en un 270%, dado que la densidad vehicular aumentaría en 97%.

A la vez, la alcaldesa Merino aseveró que las adiciones al final del proyecto presentadas por Cencosud contienen “errores, omisiones e inexactitudes (y) evaluaciones erróneas y medidas de mitigación insuficientes“.

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, apuntó en las observaciones del municipio que “el proyecto, como está planteado, sin medidas compensatorias en la comuna de Huechuraba, aumentará los flujos vehiculares y tiempos de desplazamiento, que afectará a las comunas de Huechuraba, Vitacura y Providencia“.

“Se aprecia que Camino la Pirámide, como acceso estratégico al centro comercial, que no incorpora el pago de TAG (lo que) propicia que se incremente el flujo vehicular ya existente, por los nuevos servicios que serán incorporados“, manifestó.