Seis consejos para evitar estafas en este Cyber Monday

Con el alza de las compras online durante un nuevo cyber, las personas están más expuestas a fraudes cibernéticos. Desde Entel entregan consejos para evitar estafas y hacer un uso responsable de la red.

Del 6 al 8 de octubre se extenderá el Cyber Monday en Chile. CEDIDA.

Anoche se dio inicio a un nuevo Cyber Monday, uno de los eventos de comercio electrónico más esperados en Chile. Durante el 6, 7 y 8 de octubre, los chilenos disfrutarán de imperdibles descuentos y oportunidades. Sin embargo, estas fechas no solo aumentan sustancialmente las ventas y compras online, sino que también las probabilidades de ser víctimas de fraudes o estafas cibernéticas. Ante este escenario, la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel presenta una guía práctica para realizar transacciones seguras durante el evento.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, en el CyberDay que se llevó a cabo a principios de este año se hicieron casi 6 millones de transacciones, alcanzando compras por US$ 520 millones, con un crecimiento de 4,6% en relación a 2024. Durante estos eventos masivos de compra online, los consumidores se exponen a fraudes cibernéticos y delitos como phishing, que ocurre cuando un correo o mensaje aparenta ser de una persona o entidad de confianza para luego intentar obtener datos personales y bancarios.

“Estas instancias generan un gran crecimiento en las ventas electrónicas, lo que en consecuencia culmina en un alza en los ciberataques a las personas con el fin de obtener maliciosamente información personal o bancaria. Estos, la mayoría de las veces son consecuencia de un error o descuido humano basado en la confianza. Por esto, es fundamental que los usuarios conozcan y apliquen medidas de cuidado básicas para resguardar su información personal y financiera durante las compras online”, afirma el subgerente Corporativo de Operaciones SIOC de Entel, Rodrigo Orellana.



La empresa entrega seis recomendaciones para que los usuarios realicen compras seguras durante estos días: