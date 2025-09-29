Entel fortalece su liderazgo en satisfacción de clientes

La compañía recibió hoy el premio Procalidad en la categoría “Telefonía Móvil”. Este reconocimiento se suma a otros rankings de calidad de red, innovación y reputación de marca y llega tras un proceso sostenido de transformación en la forma de relacionarse con las personas: mayor cercanía, mejores soluciones digitales, atención empática y procesos más simples.

El premio Procalidad es otorgado por los mismos clientes. CEDIDA.

La empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel, ha retomado el primer lugar en la categoría “Telefonía Móvil” del Índice Nacional de Satisfacción de Clientes de Procalidad, un reconocimiento otorgado directamente por quienes la eligen y que refleja el resultado de años de trabajo sostenido para entregar la mejor experiencia.

Este reconocimiento no es casualidad, sino la consecuencia de un compromiso permanente con la calidad y la innovación, que se ha traducido en hechos concretos: Entel consolida su liderazgo en conexiones 5G con un 47,8 % de participación de mercado, llegando a más de 300 comunas del país, incluidas zonas extremas como Rapa Nui y la Antártica.

Además, por tercer año consecutivo, Entel ha sido reconocida como la telco más valorada por los chilenos, un logro que responde a la combinación de innovación en experiencia digital, velocidad y confiabilidad de su red, y una comunicación cercana que refuerza la confianza con sus clientes.

La transformación de Entel también se refleja en su compromiso con la sostenibilidad y en la manera en que gestiona su impacto social y ambiental. El 76% de sus grupos de interés evalúa favorablemente su desempeño en sostenibilidad social, ambiental y de gobernanza. Entre sus iniciativas más destacadas está Reutiliza x Chile, programa que fomenta la economía circular a través de la recolección, reacondicionamiento y reutilización de dispositivos móviles, contribuyendo así a reducir residuos y emisiones. Esta labor fue reconocida con el Sello de Excelencia Energética por su aporte a la reducción de emisiones y al uso eficiente de los recursos.

CEDIDA.

“Este premio tiene un valor muy especial, porque proviene de nuestros clientes, a quienes consideramos los mejores y, además, los más reconocidos. Su confianza nos impulsa a seguir mejorando cada día, con la convicción de que entregar un servicio de excelencia e innovación, es el mejor camino para crecer juntos”, señaló Yanina Manassa, gerente de Experiencia y e-commerce de Entel.



El Índice Nacional de Satisfacción de Clientes de Procalidad mide el desempeño de más de 150 empresas de servicios en Chile, evaluando variables como calidad de atención, facilidad de uso, resolución de problemas y relación precio-valor percibido.

“Para Entel, este liderazgo es una motivación para seguir entregando valor real y sostenible a quienes confían en la compañía, reafirmando que tener a los mejores clientes es la mayor distinción y la mayor inspiración para ser una mejor empresa”, puntualizó Manassa.