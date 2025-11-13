Renegociación de deudas se dispara 128% a octubre y quiebras de personas se duplican

En lo que va de 2025, 3.532 personas han iniciado formalmente un proceso de renegociación, cumpliendo con los requisitos legales: tener dos o más deudas vencidas por un monto superior a 80 UF.

La oferta de asesorías para ordenar las deudas personales está en auge. Influenciadores financieros, abogados y empresas especializadas promocionan en línea sus servicios para ayudar a las personas a reestructurar sus finanzas y renegociar sus pasivos cuando cumplen con las condiciones. De ahí que la renegociación de deudas y quiebra registren importantes aumentos.

Así, el mayor acceso a la información sobre cómo utilizar la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento para renegociar deudas se refleja con fuerza en las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) a octubre de este año.

En lo que va de 2025, 3.532 personas han iniciado formalmente un proceso de renegociación, cumpliendo con los requisitos legales: tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días y un monto adeudado superior a 80 UF.

La cifra representa un aumento de 128% respecto de igual período de 2024, cuando 1.552 personas se acogieron a este procedimiento, el cual se puede tramitar directamente ante la Superir y sin intermediarios.

De acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el endeudamiento de los hogares chilenos presenta una mediana de $1,9 millones, equivalente a 2,3 veces el ingreso mensual.

¿Quebrar o renegociar?

El socio de DefensaDeudores, Ricardo Ibáñez, explicó a EL DÍNAMO que el alza en los procesos responde a una combinación de factores: el deterioro de la situación económica, la incertidumbre política y un mayor conocimiento de la Ley de Insolvencia.

Según el abogado, los procesos de quiebra personal también muestran un alza, con un incremento de 49% a octubre. Sin embargo, advierte que la renegociación sigue siendo una alternativa más conveniente para quienes buscan mantener su historial financiero limpio.

“Quienes desean seguir en el sistema y proteger sus activos han optado por la renegociación de deudas, que les permite resguardar sus bienes y mantenerlos sin perderlos. De hecho, es la opción que ha registrado el mayor crecimiento en los últimos meses”, detalla Ibáñez.

A octubre, los procesos de quiebra personal suman 5.632 casos acumulados. El abogado proyectó que esta tendencia continuará.

“Estimamos que en 2026 la situación se mantendrá. La economía seguirá contraída en varios sectores productivos y un nuevo gobierno genera incertidumbre. Esto probablemente mantendrá alto el número de quiebras personales, mientras los deudores buscarán alternativas de pago que les permitan cumplir con sus compromisos sin perder sus bienes”, afirmó.

Empresas: tendencia estable

Pese al ruido que han generado algunos casos emblemáticos —como Adelco, Muebles Sur, La Picha, Fracción, Club de la Unión y Pollo Stop, entre otros—, los procesos empresariales se mantienen estables.

Según datos de la Superir, las renegociaciones de empresas registran un aumento de 6% a octubre, mientras que las liquidaciones o quiebras muestran una caída de 37% en igual período.