Muebles Sur no logra financiamiento: la razones que sellaron la quiebra de la histórica mueblería

La cadena de tiendas requería de capital o un socio para seguir operando, pero esos aportes no llegaron.

Su historia se remonta a 1950, cuando Muebles Sur fue fundada por socios españoles. La familia catalana Aguadé fue su principal impulsora hasta que, en 2017, tras varios ajustes y cambios de socios, la compañía comenzó una nueva etapa. Pero en 2023 todo se complicó.

Tras varios años de resultados esquivos, sumados a los efectos de la pandemia del COVID-19 y del estallido social, la empresa vio restringido su financiamiento. Las deudas comenzaron a acumularse hasta que la única salida fue solicitar su reorganización judicial en mayo pasado.

Pese a que propusieron una serie de mejoras y eficiencias, un paso era clave: lograr el ingreso de un socio o capital fresco en torno a US$1,3 millones antes de noviembre. Esos recursos eran necesarios para darle viabilidad a la operación.

Pero el salvataje no llegó y las deudas los ahogaron: finalmente, el Acuerdo de Reorganización Judicial fue retirado.

“Ante el desistimiento de las dos empresas que habían manifestado interés en participar como socios de la empresa deudora (…) y considerando que ese capital de trabajo, al día de hoy, los actuales socios y accionistas no están en condiciones de aportarlo, y no existiendo ningún inversionista que en el futuro cercano pudiese eventualmente concurrir a ese financiamiento, y en señal de respeto hacia los acreedores, la empresa deudora ha decidido retirar la propuesta de acuerdo presentada”, consta en el tribunal.

Con ello, comienza oficialmente el proceso de quiebra de la empresa, lo que implica que todos sus bienes se congelan y deberán ser liquidados para el pago de sus acreencias.

De hecho, su principal tienda —donde también estaba su casa matriz, en Nueva Costanera con Alonso de Córdova— amaneció sin locatarios, y algunos de sus trabajadores se acercaron al recinto.

“Quebramos ayer, está cerrado”, comentaron a EL DÍNAMO. Su sitio web tampoco estaba operativo.

Las deudas

Las obligaciones de la compañía eran principalmente con bancos y arrendatarios de sus locales. Entre ellos, Banco Internacional, Parque Arauco, BICE, Banco de Chile, Scotiabank, Inmobiliaria Tierra Firme, Inversiones Espro e Inversiones Isidora Goyenechea. El total de deudas verificado fue de $1.659 millones.