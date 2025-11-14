Qué se sabe de Vytal Group, el holding que acordó comprar Chilevisión a Paramount

Vytal Group valoró como “un logro significativo haber concluido con éxito este proceso, desarrollado en un entorno altamente competitivo”.

Paramount Skydance confirmó este viernes que logró un acuerdo a través del cual venderá Chilevisión al holding Vytal Group, en una transacción que deberá cumplir con las condiciones habituales en este tipo de operaciones.

La venta de la estación televisiva nacional se une a la decisión que tomó hace un tiempo Paramount de desprenderse del canal argentino Telefe.

De acuerdo con lo detallado por Paramount y Chilevisión a través de un comunicado, por el momento, y hasta obtener las autorizaciones regulatorias, la estación seguirá operando “bajo su administración actual”.

“Chilevisión es uno de los canales más vistos hoy en Chile, como también el más valorado por las audiencias, y confiamos en que seguirá desarrollándose bajo su nueva dirección”, manifestó el presidente de Paramount International, Kevin MacLellan.

“Paramount agradece sinceramente a los excepcionales trabajadores en Chile, cuya dedicación y talento han sido fundamentales para el éxito del canal durante estos años“, añadió.

El nuevo dueño de Chilevisión tras la venta de Paramount

Según se confirmó, tras el acuerdo, el canal privado pasará a manos de Vytal Group, un holding controlado por Tomás Yankelevich junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann, quienes liderarán el proyecto.

En junio de este año, Vytal Group Ltd fue incorporada en el Companies House, el registro de sociedades de Reino Unido y, según se establece, el director y productor de televisión argentino Tomás Yankelevich posee más del 75%.

Por su parte, Jorge Carey es abogado y entre 2017 y 2021 fue presidente ejecutivo de Chilevisión, cuando la controlaba Warner Bros. En la actualidad, es el propietario de la señal de CNN Chile.

Edgar Spielmann, en tanto, es un ingeniero civil industrial chileno que además es ingeniero en arquitectura naval de la Academia Naval de Estados Unidos.

Fue el fundador y primer director ejecutivo de la Fundación País Digital y hombre fuerte de Fox en América Latina. Además, en otros períodos se desempeñó como gerente de contenidos en Canal 13 y de VTR.

Al referirse a la compra de Chilevisión, Vytal Group valoró como “un logro significativo haber concluido con éxito este proceso, desarrollado en un entorno altamente competitivo“.

“Agradecemos a todas las empresas y personas que participaron con compromiso y profesionalismo en cada una de las etapas. Para nuestro grupo de inversionistas, es especialmente significativo poder comenzar a trabajar junto al talento y los colaboradores de Chilevisión para contribuir en conjunto, al desarrollo de una industria que apreciamos por su dinamismo, creatividad y relevancia cultural“, añadió.