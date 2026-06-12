Derecho U. de Chile responde a Javiera Rodríguez y acusa “interpretación forzada y distorsionada” de funa

“Desde las redes sociales de la misma parlamentaria se generó un relato comunicacional para denunciar lo que supuestamente ella había sufrido”, puntualizó el director Miguel González Lemus.

AGENCIA UNO

Miguel González Lemus, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, reiteró ante la Cámara de Diputados que la funa que sufrió la diputada Javiera Rodríguez fue condicionada por su equipo, para luego generar una “interpretación forzada y distorsionada” de lo sucedido en su visita a la facultad.

En el oficio, Gónzalez Lemus reiteró que integrantes de la comitiva parlamentaria realizaron una serie de acciones y “gestos burlescos y desafiantes” para buscar la reacción de los estudiantes, además de grabarlos con sus teléfonos celulares.

El director de la Escuela de Derecho aseveró que el objetivo de esto era “irritar” a los alumnos y generar un ambiente hostil en el lugar, a lo que se sumó que se prohibió la entrada a la actividad a la presidenta del Centro de Estudiantes y otros dirigentes, consignó La Tercera.

Para ello, presentó como prueba la declaración de Movimiento Alternativa para la Chile, organización estudiantil que apoya al Gobierno, que también condena la “actitud provocativa y violenta de los asistentes al evento externos a la universidad”.

En tanto, desde Derecho U de Chile precisaron que la diputada Javiera Rodríguez no fue invitada en un primer momento al acto, ya que llegó como reemplazo del diputado Francisco Orrego y el consejero regional Felipe Serey, lo que no fue informado a las autoridades universitarias.

En esta línea, aseveró que la legisladora no comunicó a la facultad que era víctima de amenazas de muerte, apuntando que esta información fue publicada en diversos medios el mismo día del acto, por lo que indicó que “se construyó una narrativa pública que no se condice con lo sucedido en la facultad”.

“Desde las redes sociales de la misma parlamentaria se generó un relato comunicacional para denunciar lo que supuestamente ella había sufrido”, puntualizó Miguel González Lemus, quien añadió que la diputada Rodríguez entregó “una interpretación forzada y distorsionada de los acontecimientos”.