Chilevisión y Canal 13 reducen pérdidas y ganancias de Mega caen 42% en el primer semestre

Los canales de televisión informaron su desempeño financiero entre enero y junio de 2025, lo que mostró dispares resultados para la industria.

En ese escenario, el canal controlado por la familia Luksic, el 13, comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una reducción de sus pérdidas. La estación privada disminuyó sus mermas en 36%, es decir en unos $ 1.758 millones.

De acuerdo con los reportes revisados por EL DÍNAMO, Canal 13 mostró un resultado negativo para los primeros seis meses de 2025 por $ 3.091 millones. Según detallaron en su reporte, parte de este resultado se explicó por la menor carga que representó para la televisora haber dejado la transmisión del Festival de Viña del Mar.

“Los costos de venta disminuyeron desde $32.997 millones al 30 de Junio de 2024 a $31.531 millones al 30 de junio de 2025, lo que implica una disminución del 4,44%. Esta disminución se explica principalmente por la ausencia del Festival de Viña en el primer trimestre 2025”, explicaron en su análisis razonado.

En tanto, en la estación ubicada en la ex fábrica Machasa, siguieron la tendencia del 13 y también redujeron sus mermas. Durante el primer semestre Chilevisión reportó como como resultado una pérdida de $ 2.605 millones, 32% más baja que igual lapsus en 2024.

Pese a ser menor, la estación explicó que se mantiene una tendencia de “baja de la inversión publicitaria del año 2025, aumento de costos en la programación de contenido”, lo que sumó a gastos por el pago del bono compensatorio por el acuerdo colectivo sindical.

Cabe recordar que Chilevisión se encuentra en un proceso de venta, mandatado por el controlador de la señal, Paramount, que también está cerca de dejar el control en el canal Telefé, allende Los Andes.

Mega reduce ganancias casi a la mitad

Durante la anterior entrega de resultados, en canal de Carlos Heller, Megamedia, se vio golpeado por los costos que le acarreó la producción del Festival de Viña del Mar, y aun no logra recuperarse.

De acuerdo con lo informado la señal de Vicuña Mackena ligada al grupo Bethia disminuyó sus ganancias 42% hasta los $ 2.889 millones, pero se mantiene como la única estación de TV con números azules. Dentro de las razones que explicaron el ajuste, están menores ingresos por inversiones financieras, una menor ganancia bruta y un mayor costo de ventas.