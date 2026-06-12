El Ejecutivo evalúa nuevas medidas para restringir el acceso de menores a las plataformas digitales.

El Gobierno se encuentra evaluando nuevas medidas para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Entre las alternativas que están siendo analizadas figura la utilización de la ClaveÚnica como mecanismo para comprobar la edad de los usuarios al momento de acceder a redes sociales y otras plataformas en línea.

La posibilidad fue planteada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, durante el conversatorio “El acceso de los menores de edad a las redes sociales: ¿educar, prevenir, prohibir?”, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes.

Gobierno implementaría verificación de edad en redes sociales mediante ClaveÚnica

En la actividad, la secretaria de Estado explicó que existe una preocupación transversal respecto de los riesgos a los que se enfrentan los menores en plataformas digitales y destacó la importancia de construir una propuesta basada en criterios técnicos sólidos.

“Existe una preocupación muy transversal de lo que está ocurriendo en las plataformas de redes sociales vinculadas a jóvenes, adolescentes y niños”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que cualquier regulación debe ser capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos. “No nos sirve de nada si diseñamos algo que esté pensado para la tecnología actual y que en un año más, con los avances tecnológicos, quede obsoleto”, señaló.

Según detalló la ministra, uno de los principios que orientan el trabajo del Ejecutivo es establecer sistemas que permitan confirmar la edad de los usuarios sin revelar información adicional sobre su identidad.

En ese contexto, explicó que la ClaveÚnica podría transformarse en una herramienta útil para cumplir ese objetivo. “Solamente adelantando ciertos caminos, porque todavía nos quedan varias conversaciones pendientes, el hecho de que nosotros en Chile tengamos Clave Única desde el Estado, puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la app store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido”, afirmó.

La autoridad precisó que la iniciativa aún se encuentra en etapa de análisis y que continúan las conversaciones técnicas para definir el diseño definitivo del proyecto.

Wulf informó además que durante los próximos días comenzará a sesionar una mesa técnica encargada de elaborar la propuesta legislativa. La instancia reunirá a distintos ministerios, especialistas y expertos nacionales e internacionales.

El grupo también revisará experiencias implementadas en otros países, entre ellos Australia, Brasil y diversas naciones europeas, con el objetivo de identificar buenas prácticas en materia de protección digital de menores.