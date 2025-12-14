Kast asume con promesa de un salto económico: reformas profundas, metas ambiciosas y un Estado más ágil

El futuro gobierno enfrenta el desafío de reactivar el crecimiento en un escenario de expectativas moderadas. Con Jorge Quiroz perfilado para Hacienda, las prioridades estarán en destrabar inversiones, reformar la permisología y reducir impuestos, en medio de un debate sobre la viabilidad de alcanzar un crecimiento del 4% anual.

Tras las elecciones de este domingo, el futuro gobierno de José Antonio Kast enfrenta desafíos económicos claramente definidos. Todas las señales apuntan a que el economista Jorge Quiroz asumirá la cartera de Hacienda, con la tarea de ejecutar una batería de reformas y encaminar la principal promesa del mandatario electo: retomar el crecimiento económico.

Crecer, crecer y volver a crecer

En su último discurso ante la Sofofa, el presidente Gabriel Boric defendió el desempeño económico de su administración, destacando que Chile ha crecido por sobre lo proyectado.

“Durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. (…) El año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue de 2,6%. ¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba”, dijo el Mandatario, insistiendo en la necesidad de seguir avanzando.

En la semana previa a las elecciones se sumaron indicadores positivos: las exportaciones completaron quince meses consecutivos al alza y los envíos agroalimentarios alcanzaron niveles récord. Además, Cochilco proyectó inversiones mineras por US$ 104.500 millones para la próxima década, la cifra más alta en once años.

Aun así, la meta de Kast será exigente. El presidente electo apuesta a crecer 4% anual, muy por encima del 2% previsto por el FMI para 2025. The Economist analizó este escenario y advirtió que algunos economistas califican esta proyección como un “optimismo descabellado”.

La permisología: el eje para destrabar el crecimiento

Entre las claves del programa económico figuran la rebaja del impuesto corporativo y una profunda reforma a la permisología. Aunque el gobierno actual promulgó la ley de permisos sectoriales —valorada por el empresariado—, el equipo económico de Kast asegura que puede acelerar aún más los procesos, bajo lo que llaman un plan de “facilitación regulatoria”.

Las propuestas provienen de un grupo encabezado por el exministro José Ramón Valente y respaldado por economistas que apoyaron previamente a Evelyn Matthei, como Klaus Schmidt-Hebbel.

Una de las primeras medidas sería un fast track a inversiones con calificación ambiental aprobada, pero con recursos de reclamación pendientes. Solo esa cartera suma US$ 10 mil millones.

En cuanto al impuesto corporativo, Quiroz ha asegurado al sector privado que el cambio será “profundo”, aunque se estudia aplicar la rebaja de manera gradual.

“Si queremos aspirar a un crecimiento ambicioso, de 4% o incluso 5%, los cambios no pueden ser marginales. (…) No hemos sido tímidos en decir lo profundo que va a ser. Y, por lo mismo, estamos tremendamente optimistas del futuro de Chile”, afirmó Quiroz en el último encuentro de Libertad y Desarrollo.