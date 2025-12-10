Gobierno celebra por cerezas y berries: exportaciones acumulan 15 meses de aumento sostenido

A noviembre, los envíos al exterior totalizaron US$ 95.719 millones, un aumento de 6,8% respecto del mismo período de 2024, lo que equivale a más de US$ 6 mil millones adicionales.

La actividad económica ha mostrado un respiro gracias al dinamismo del intercambio comercial de Chile con los mercados internacionales. Los envíos de productos locales mantienen un ritmo de crecimiento que las autoridades destacan: las exportaciones chilenas completan quince meses consecutivos de alza.

A noviembre, los envíos al exterior totalizaron US$ 95.719 millones, un aumento de 6,8% respecto del mismo período de 2024, lo que equivale a más de US$ 6 mil millones adicionales. Solo en el noveno mes del año, las exportaciones sumaron US$ 15.594 millones, con un avance de 4,2% frente a agosto.

El Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas, mostró señales que apuntan a una nueva temporada récord para las cerezas chilenas.

“El sector frutícola inició su temporada estival con envíos por US$ 518 millones en noviembre de 2025. Más en detalle, las cerezas frescas dieron comienzo a una nueva temporada con embarques por US$ 300 millones en el mes once de 2025, prácticamente triplicando los envíos de igual mes de 2024 (US$ 106 millones)”, indicó el reporte.

Los frutos rojos, como los arándanos, también exhibieron cifras históricas, anotando un alza de 60% frente a noviembre de 2024.

“El estudio reveló que las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantuvieron su impulso al alza, alcanzando retornos por US$ 12.543 millones entre enero y noviembre de 2025 (+6,9%; +US$ 805 millones), el nivel más alto para un período similar desde que existen registros”.

El desempeño del sector alimentos se explica por mayores envíos de salmónidos, jurel congelado, ciruelas deshidratadas, leche en polvo, carne de pollo congelada, jugo de manzana y jugo de uva.

“En tanto, los alimentos orgánicos totalizaron envíos por US$ 368 millones, un alza de 19,5% respecto de enero-noviembre de 2024 (+US$ 60 millones). El crecimiento del sector se explica por el aumento en los embarques de berries congelados (arándanos, frambuesas, moras y frutillas), vinos rosados, vino Chardonnay embotellado y nueces, entre otros”, detallaron.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, afirmó: “Chile completa quince meses consecutivos de expansión en su comercio exterior. Estas cifras demuestran cómo nuestra política económico-comercial, junto con los esfuerzos del sector privado, se ha transformado en un pilar central para la diversificación de nuestras exportaciones, la inversión en bienes de capital y la estabilidad económica del país”.

Minería al alza

La minería registró un aumento de 10,5% en comparación con igual período de 2024, con retornos por US$ 56.418 millones.

El impulso provino de los envíos de concentrados de cobre, que sumaron US$ 32.558 millones (+18,4%). En contraste, el carbonato de litio totalizó US$ 1.712 millones, acumulando una caída de 26,7% (-US$ 623 millones).

El informe agregó que la manufactura forestal completó embarques por US$ 5.411 millones, un descenso de 7,3% frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 427 millones), debido a menores envíos de celulosa y chips de madera. No obstante, crecieron con fuerza los embarques de papeles para acanalar, blanks, tableros laminados encolados, camas, bolsas de papel, cartón corrugado, tableros OSB y puertas, entre otros productos.

Vinos en momento complejo

Las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 1.205 millones, lo que representa una caída de 3,3% frente al período enero-noviembre de 2024 (-US$ 41 millones). La baja responde a menores embarques de blends de tintos, aunque parte del descenso ha sido compensado por aumentos en blends de vinos blancos, Sauvignon Blanc, vinos rosados, Pinot Blanc, Chardonnay y espumosos.