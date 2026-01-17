Vacaciones 2026: 83% prefiere viajar en Chile y destinos favoritos en el extranjeros están en Brasil

Respecto al perfil de pasajeros que viajan durante estas fechas (vuelos nacionales e internacionales), se espera un incremento total de 17% de las personas que viajan solas y de un 6% de las que van en grupos.

Desde el 15 de diciembre y hasta el 28 de febrero inclusive se prevé el aumento del movimiento aéreo con motivo de vacaciones. En ese contexto, LATAM Airlines de Group, realizó un mapeo de las tendencias de los chilenos a la hora de tomarse el descanso estival.

De acuerdo a los datos de la empresa, este periodo moverán unos 3,1 millones de pasajeros, tanto dentro como fuera de Chile. Y según datos del grupo, cerca de un 83% de los chilenos prefiere destinos nacionales para este verano, donde encabeza el ranking la ciudad de Antofagasta, seguida de Iquique y Puerto Montt; mientras que a nivel internacional, destacan Río de Janeiro y Florianópolis en Brasil, seguida de Miami, Estados Unidos y Lima, Perú.

En términos de destinos nuevos desde Chile hacia el extranjero, Nicolás Ramírez gerente de Revenue Management de Grupo LATAM, señala que este año se ha visto un notable incremento por visitar lugares como Ciudad de México; y otros más lejanos como Auckland, en Nueva Zelanda, éste último cuenta con ruta directa desde Santiago de Chile.

Y respecto al perfil de pasajeros que viajan durante estas fechas (vuelos nacionales e internacionales), se espera un incremento total de 17% de las personas que viajan solas y de un 6% de las que van en grupos.

“Si bien desde hace unos años que Brasil es uno de los destinos favoritos de los chilenos para el verano -como Fortaleza, Recife y Belo Horizonte-, poco a poco se han ido sumando rutas hacia el Caribe, que despiertan la curiosidad de los viajeros, como es el caso de Aruba y Jamaica, destinos hacia los cuales LATAM tiene vuelos con escala en Lima”, agregó Ramírez.

Para hacer frente a la alta demanda, propia de la temporada estival, LATAM Airlines Group ofrecerá más de 22.500 vuelos y casi 4,7 millones de asientos, para los pasajeros que se movilicen hacia y desde Santiago, ya sea dentro de Chile o rutas internacionales.