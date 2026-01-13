Pasaporte chileno se consolida como el más poderoso de Latinoamérica: a qué países se puede viajar sin visa y cuáles no

Revisa el ranking con los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupa Chile.

En pleno verano y temporada de vacaciones, no son pocos los ciudadanos que buscan realizar viajes internacionales, donde el pasaporte chileno se posiciona como el más poderoso de Latinoamérica y uno de los más fuertes del mundo.

Lo anterior, basado en el nuevo ranking Henley Passport Index 2026, donde se analizan pasaportes de diferentes países para determinar cuáles son los que tienen más influencia.

Según este listado, Singapur ostenta el primer lugar, ya que son 192 países a los que se puede ingresar sin visa. En el segundo puesto se encuentran Japón y Corea del Sur con 188 y cierran el podio Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con 186 países.

Los europeos dominan en esta área, ya que en el cuarto lugar se ubican Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega, cuyos ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a 185 países sin visado.

En el quinto puesto, se encuentran Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, con 184 destinos.

“El poder del pasaporte refleja en última instancia la estabilidad política, la credibilidad diplomática y la capacidad de dar forma a las reglas internacionales”, sostiene Misha Glenny, rectora del Instituto de Ciencias Humanas de Viena, en el informe de Henley & Partners.

El lugar que ocupa Chile en el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo

Con respecto a Chile, se ubica en el puesto 13°, siendo el país de Latinoamérica con el pasaporte más poderos, debido a que los ciudadanos pueden ingresar a 175 países sin la necesidad de visa. Lo anterior, significa un avance de tres lugares en comparación al informe del año pasado.

El Índice Henley de Pasaportes es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo, que se basa en la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden acceder sin visado. Esto, utilizando datos exclusivos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la base de datos de información sobre viajes más grande y precisa a nivel global.

Considerando lo anterior, estos son los países con los pasaportes más poderosos del mundo:

1° lugar: Singapur (192 países).

2° lugar: Japón y Corea del Sur (188 países).

3° lugar: Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza (186 países).

4° lugar: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega (185 países).

5° lugar: Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes (184 países).

6° lugar: Croacia, Chequia, Estonia, Malta, Nueva Zelanda y Polonia (183 países).

7° lugar: Australia, Letonia, Liechtenstein y Reino Unido (182 países).

8° lugar: Canadá, Islandia y Lituania (181 países).

9° lugar: Malasia (180 países).

10° lugar: Estados Unidos (179 países).

11° lugar: Bulgaria y Rumania (178 países).

12° lugar: Mónaco (177 países).

13° lugar: Chile (175 países).

14° lugar: Chipre (174 países).

15° lugar: Andorra y Hong Kong (171 países).

16° lugar: Argentina y Brasil (169 países).

17° lugar: San Marino (168 países).

18° lugar: Israel (165 países).

19° lugar: Barbados y Brunéi (162 países).

20° lugar: Las Bahamas (158 países).

Con pasaporte chileno: ¿A qué países se puede viajar sin visa?

En el caso de los países de América del Sur, solo se necesita el carnet de identidad chileno para viajar, a excepción de Venezuela.

Otros de los países en América que solo requieren pasaporte son México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Bahamas, Aruba, entre otros. En el caso de EE.UU. y Canadá, se requiere autorización electrónica (ESTA/eTA).

El pasaporte nacional permite el ingreso a la mayor parte de Europa, como los son los que conforman el espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza. En estos lugares se puede permanecer en calidad de turistas hasta por un máximo de 90 días, dentro de un período de 180 días.

A estos destinos se le suman varios países de Asia y Oceanía, y otros países europeos.

Con respecto a los países que no permiten viajar solo con el pasaporte chileno y requieren visa, destacan destinos de África, Medio Oriente y países de Oceanía fuera de acuerdos regionales. Por ejemplo: Nigeria, Senegal, Congo, Irak, Arabia Saudita, Siria, Papúa Nueva Guinea, Australia, entre otros.

Para revisar en detalle, haz clic en ESTE ENLACE, para luego apretar Chile. Allí se desplegarán los países que requieren o no la visa para viajar.