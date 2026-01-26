FOTOS Y VIDEO – Los detalles de las monedas de $10 que pueden llegar a valer $50.000

Las características inusuales de las monedas hacen que para los coleccionistas una moneda de $10 pueda tener un valor de $50.000.

Altamente cotizadas por los coleccionistas, las monedas se parecen a las demás a ojos de los no especialistas, pero, debido a su gran valor, observar con cuidado aquellas que se poseen puede conllevar un gran premio.

De acuerdo con lo expuesto por el coleccionista Ignacio Villalón, creador de la página Error Coins Chile en Instagram, tres son las monedas de $10 que resultan altamente valiosas para los conocedores del tema.

Cada una de las tres monedas de $10 tiene características particulares que las convierten en únicas, aunque las diferencias entre unas y otras marcan aquellas que tiene mayor valor para los amantes de la numismática

Cuáles son las monedas de $10 que pueden valer $50.000

En el primer caso, se trata de un ejemplar de $10 del año 1985, que en la cara tiene el ángel de la libertad. Si bien estas monedas circularon entre 1981 y 1990, los coleccionistas solamente buscan las del año 1985, según detalló Villalón.

Al respecto, precisó que, dependiendo del estado de conservación, su valor podría variar entre los $5.000 y los $10.000.

La segunda moneda que tiene gran valor para los coleccionistas es la de $10, acuñada el año 1997, cuya característica particular es que sus números 9 están 100% rellenos. “No tienen el agujero hecho”, detalló el conocedor.

Explicó que los coleccionistas pueden llegar a pagar hasta $15.000 por ese ejemplar, dependiendo de su estado de conservación.

Respecto de cuál es la moneda de $10 que podría llegar a valer hasta $50.000, Ignacio Villalón informó que se trata del ejemplar que tiene un doble golpe.

“Se pueden encontrar con distinto tipo de doble golpe”, explicó, y detalló que se trata de monedas extremadamente raras.

“Errores como estos varían mucho su valor, dependiendo del grado del error, el estado de conservación o el año, pero pueden llegar a valer desde los $20.000 hasta los $50.000“, puntualizó.