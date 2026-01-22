Los billetes y monedas quemados por los incendios en el sur de Chile pueden ser recuperados a través de un trámite del Banco Central.

Los incendios forestales que han afectado distintas zonas del sur de Chile no solo han destruido viviendas y pertenencias, sino que también han generado una duda frecuente entre los damnificados: ¿los billetes quemados se pierden para siempre?

“No necesariamente se pierde todo el dinero”. Así lo señaló la influencer de finanzas Romina Capetillo en un video en redes sociales, comentando un registro del creador Otakin, que mostraba el caso de una persona afectada por un incendio que había visto dañados sus billetes.

En ese contexto, el Banco Central de Chile confirmó que dispone de un servicio gratuito para analizar billetes y monedas dañadas, ya sea por incendios u otros accidentes. Si tras el peritaje se verifica la autenticidad del dinero, se reembolsa el monto que pueda ser validado.

Desde la institución destacaron que este procedimiento busca facilitar la recuperación de efectivo en situaciones de emergencia, como los incendios recientes que han afectado distintas localidades del país.

Dónde y cómo cambiar billetes quemados tras un incendio

Para aumentar las probabilidades de recuperar los billetes y monedas, el Banco Central entrega las siguientes indicaciones:

Manipular los billetes con cuidado y guardarlos en bolsas plásticas identificadas con nombre y monto aproximado.

No escribir ni colocar objetos pesados sobre los billetes dañados.

Si el dinero está dentro de un contenedor (caja metálica, plástica u otro), no retirarlo para evitar más daños.

Separar las monedas de los billetes y entregarlas en bolsas distintas.

No intentar reparar, contar ni limpiar los billetes o monedas.

Si los billetes están entre escombros, retirarlos con cuidado usando una pala para no dañarlos más.

Idealmente, los billetes deben estar secos antes de entregarlos.

Estas medidas son esenciales para que el análisis técnico pueda determinar el monto efectivo recuperable.

En la Región Metropolitana, las personas deben acudir al Banco Central de Chile, ubicado en Agustinas 1180, Santiago. Allí se debe completar un formulario, que puede ser web o físico, y presentar una fotocopia de la cédula de identidad.

En otras regiones, el trámite se realiza a través de sucursales bancarias autorizadas, distribuidas en distintas ciudades del país.

Sucursales autorizadas en Concepción

Según la información oficial del Banco Central, en Concepción se pueden entregar billetes y monedas dañadas en las siguientes sucursales:

BancoEstado: Bernardo O’Higgins N° 486

BCI: Bernardo O’Higgins N° 399

Banco de Chile: Bernardo O’Higgins N° 598

Banco Itaú Chile: Bernardo O’Higgins N° 612

Banco Scotiabank: Barros Arana N° 345

El listado completo y actualizado de sucursales habilitadas está disponible en el sitio oficial: billetesymonedas.cl.