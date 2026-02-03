Créditos bancarios en 2025: colocaciones caen por cuarto año consecutivo

El crédito de consumo mostró una recuperación moderada, con un crecimiento de 3,2%, impulsado principalmente por el mayor dinamismo de tarjetas y líneas de crédito.

Esta semana los bancos informaron su desempeño a diciembre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que sigue mostrando una ralentización de la actividad. Y es que por cuarto año consecutivo el crédito bancario cayó, mostrando un ajuste de 0,9%.

Según el último informe de la Asociación de Bancos en términos absolutos, el stock de colocaciones alcanzó en diciembre los US$ 268 mil millones. Por tipo de cartera, el crédito comercial volvió a retroceder, registrando una disminución de 3,5% real en 2025, con caídas tanto en el segmento de pymes como en el de grandes empresas.

“La contracción fue generalizada por sector económico y tipo de producto, reflejando un escenario aún desafiante para la inversión y la actividad empresarial, pese a la reducción acumulada de las tasas de interés en los últimos años”, dijo el gremio.

En contraste, el crédito de consumo mostró una recuperación moderada, con un crecimiento de 3,2% real anual, impulsado principalmente por el mayor dinamismo de tarjetas y líneas de crédito, dejando atrás varios años de variaciones reales cercanas a cero.

“El crédito hipotecario, en tanto, creció 1,3% en 2025, manteniendo un bajo ritmo de crecimiento en términos históricos. En los últimos meses hubo señales de reactivación, apoyado parcialmente por el programa de subsidio a la tasa hipotecaria, que ha concentrado una parte relevante del flujo de nuevas operaciones”, añadieron.

Desde el punto de vista de los medios de pago, el informe da cuenta de un uso creciente de instrumentos digitales. En 2025, Chile alcanzó 382 pagos digitales per cápita, nivel comparable al promedio de economías desarrolladas. Este proceso se explica, en parte, por un mayor acceso de las personas a medios de pago digitales: el número de cuentas corrientes y cuentas vista casi se triplicó entre 2020 y 2025, pasando de 5,6 millones a 15,0 millones, junto con un aumento sostenido de tarjetas de débito, crédito y prepago.