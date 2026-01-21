Deudas de los chilenos caen 16% respecto de 2024: radiografía completa del endeudamiento

A nivel de cartera, el 97,5% de los deudores mantiene créditos de consumo, con una mediana de $1,2 millones.

Un respiro para el bolsillo. Así puede leerse el Reporte de Deudas publicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El informe, con cifras a junio de 2025, muestra una caída de 16% en la mediana de la deuda de las personas en Chile.

De esta forma, el monto adeudado por las personas alcanza los $1.680.000 a junio de 2025, por debajo de los $2.023.000 registrados en igual mes de 2024. El reporte destaca una disminución de la deuda mediana en términos reales, junto con una menor carga financiera y niveles de apalancamiento, así como una reducción en el número de personas con “alta carga financiera”, definida como aquella que supera el 50% de los ingresos.

Entre los factores que explican esta baja, la CMF apunta a las menores tasas de interés en los créditos hipotecarios y de consumo, lo que ha contribuido a aliviar la carga financiera de los hogares. “A esto se suma el aumento de las remuneraciones reales, producto de una menor inflación y del alza del salario mínimo”, explicó la autoridad.

No obstante, el informe también plantea una señal de alerta respecto de esta disminución. La CMF advierte que podrían estar influyendo cambios en la composición de los deudores, con una fracción del financiamiento que estaría proviniendo de otras fuentes no bancarias, tanto formales como informales.

¿A quién le deben?

A nivel de cartera, el 97,5% de los deudores mantiene créditos de consumo, con una mediana de $1,2 millones. Un 45,1% tiene deudas en tarjetas de crédito bancarias, un 8,9% en emisores de tarjetas no bancarias y un 64,5% en tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario, como las del retail.

“En términos de montos, la deuda de consumo representa un 24,7% del total de la deuda de los hogares. Los productos de mayor incidencia son los créditos en cuotas (13,2%), las tarjetas de crédito bancarias (5,6%) y las tarjetas de sociedades de apoyo al giro bancario (4,8%)”, detalla el documento. En tanto, el 19,4% de los deudores mantiene deuda hipotecaria, la que concentra el 75,3% del stock total de deuda de los clientes bancarios.

Un segmento que genera preocupación es el de los sobreendeudados. A junio de 2025, el 14,1% de los deudores presenta una carga financiera superior al 50%, y poco más del 3% de la población considerada en el informe —equivalente a unas 204 mil personas— exhibe una carga financiera que supera el 90% de su ingreso mensual.

Mujeres: deben menos y pagan mejor

En materia de género, los hombres registran mayores niveles de endeudamiento que las mujeres. Si bien la participación es relativamente similar —46% hombres y 45,8% mujeres—, las diferencias aparecen con fuerza en los montos adeudados.

“El monto de la deuda de las mujeres ($1,5 millones) es prácticamente la mitad del monto de los hombres ($2,8 millones). Esto puede responder al menor ingreso promedio de las mujeres y a que, en general, se endeudan menos que los hombres”, señala el informe.

Entre 40 y 45 años, los que más deben

Por grupos etarios, el mayor nivel de deuda se concentra en las personas de entre 40 y 45 años, con una mediana de $5,5 millones, asociada principalmente a la compra de vivienda. La CMF también subraya que, a mayor nivel de ingresos, mayor es el endeudamiento. “Los deudores con rentas superiores a $1,2 millones concentran el 80,5% de la deuda total, pese a que representan solo el 32,8% del total de deudores”, concluye el reporte.