Frente Amplio anuncia indicación para respaldar iniciativa de Poduje en materia de reconstrucción

La colectividad indicó que se cuadrará con la propuesta del Minvu para permitir el acceso a la vivienda, en desmedro de eximir el pago del IVA en la venta de propiedades.

AGENCIA UNO

El Frente Amplio anunció que apoyará la propuesta del ministro de Vivienda, Iván Poduje, para ir en ayuda de las personas que perdieron sus hogares en los incendios forestales y a quienes quieren acceder a su primera casa.

Esto, en el marco de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se abordó la medida de la iniciativa de eximir del IVA a la compra de viviendas.

Ante esto, el ministro Poduje aseveró que era más efectivo para el mercado, el rol del Fondo de Garantía Especial Estatal (FOGAES), por lo que apuntó que el Ejecutivo quiere extenderlo de 50 mil a 100 mil unidades.

“Es una medida que ha sido tremendamente exitosa, sobre todo para que jóvenes profesionales y sectores medios que hoy no acceden a la vivienda puedan hacerlo”, explicó Iván Poduje a los legisladores.

En esta línea, el titular del Minvu indicó que si el proyecto del Gobierno no avanza “no tenemos de dónde generar los $428 mil millones que cuesta la reconstrucción. Toda reconstrucción requiere un Fondo Especial Transitorio, como ocurrió tras el 27F y en Viña del Mar. Es una tradición republicana que esperamos se mantenga”.

Luego de las palabras del ministro Poduje, el diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, declaró que como colectividad impulsarán una indicación para apoyar la postura del secretario de Estado sobre el FOGAES.

“Lo ayudaremos con una indicación al proyecto del ministro Quiroz, que reemplace su regalo a las constructoras por una ayuda real a la clase media”, agregó Brito.

Sus palabras fueron compartidas por Gael Yeomans (FA), quien dedicó conceptos en contra del Ministerio de Hacienda: “Desde la oposición le prestamos todo nuestro respaldo al ministro de Vivienda, porque el principal responsable de que no se cuenten con los recursos para la reconstrucción es el ministro Quiroz, que no presentó la reforma de manera separada ni le dio la prioridad que corresponde”.

Junto con ello, reiteró lo expresado por Poduje, apuntando que “es mucho más interesante y está realmente enfocada en resolver el problema, como ocurre con el FOGAES, que también respaldamos“.