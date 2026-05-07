Tragedia en Inacap: quién era Daniel Hidalgo y la grave negligencia que denuncia su familia tras su muerte

El joven manipulaba un tablero eléctrico en presencia de un profesor cuando sufrió una descarga de aproximadamente 380 volts.

Un estudiante de 21 años falleció luego de recibir una descarga eléctrica al interior de la sede La Granja de Inacap, en un hecho ocurrido durante una clase práctica nocturna y que actualmente es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

La víctima fue identificada como Daniel Eloy Hidalgo Cerda, alumno de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Según los primeros antecedentes, el joven manipulaba un tablero eléctrico en presencia de un profesor cuando sufrió una descarga de aproximadamente 380 volts.

Tras el accidente, compañeros, docentes y personal de emergencia intentaron reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por funcionarios del SAMU y Bomberos, el estudiante falleció en el recinto educacional.

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existieron responsabilidades por parte de la institución o de terceros.

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El padre del joven aseguró que hubo negligencia en el procedimiento y cuestionó las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la actividad académica.

Según relató, su hijo no contaba con guantes de protección al momento del accidente y un compañero le informó que Daniel habría permanecido cerca de 30 minutos en el suelo antes de recibir atención adecuada.

“Mi hijo estaba sin guantes y no había primeros auxilios como correspondía”, señaló el padre a las afueras del Servicio Médico Legal.

Además, estudiantes de otras carreras afirmaron que normalmente el uso de implementos de seguridad es obligatorio en talleres y laboratorios, por lo que consideran necesario aclarar por qué ocurrió este hecho.

Daniel Hidalgo también participaba activamente en su comunidad religiosa, la Iglesia Pentecostal Naciente San Bernardo, donde integraba el Departamento Juvenil.

A través de redes sociales, integrantes de la congregación expresaron su pesar y lo describieron como “un joven dispuesto a ayudar y siempre cercano a los demás”.