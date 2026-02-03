Tribunal falla contra CGE por incendio forestal y fija millonaria indemnización a vecinos

La justicia concluyó que la causa probable del incendio fue el deterioro del conductor eléctrico por falta de mantención.

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó a la empresa eléctrica CGE a pagar una millonaria indemnización por su responsabilidad en un incendio forestal que afectó predios en la comuna de Navidad, Región de O’Higgins, ocurrido en enero de 2019.

En la sentencia (causa rol 14.461-2022), el juez Manuel Figueroa Salas determinó que la empresa incurrió en falta de servicio, al no demostrar que cumpliera con las medidas de mantenimiento y seguridad necesarias para prevenir este tipo de incidentes.

El fallo señala que no se logró probar la intervención directa de terceros en el corte del conductor eléctrico que originó el incendio. Según el tribunal, no existieron testimonios ni evidencia técnica que respaldaran la hipótesis de una acción humana sobre el cable energizado, descartando así uno de los principales argumentos de defensa de la empresa.

El juez también valoró los informes técnicos presentados en el juicio, incluyendo el elaborado por Dictuc, que consideró “poco probable” que el corte del conductor se hubiera producido por movimientos mecánicos derivados del aserruchamiento de postes. El tribunal concluyó que las características de las herramientas y la naturaleza de la falla eléctrica no coincidían con esa explicación.

Además, la sentencia tuvo en cuenta las condiciones geográficas y climáticas del área afectada, ubicada en La Polcura, playa de Puertecillo, un sector con pendientes pronunciadas y vientos fuertes, factores que, según el fallo, debieron ser considerados en el diseño, instalación y mantención del tendido eléctrico.

Entre los elementos que llevaron al tribunal a establecer la responsabilidad de CGE se destacó que el conductor eléctrico tenía aproximadamente 20 años de antigüedad, sin evidencia de labores de mantención durante ese tiempo.

Asimismo, informes oficiales de la PDI y Conaf clasificaron el origen del incendio como un accidente eléctrico vinculado a negligencia o descuido, señalando incumplimientos en las obligaciones de mantenimiento.

En consecuencia, el tribunal concluyó que la causa más probable del incendio fue el deterioro del conductor eléctrico por falta de mantención, descartando las hipótesis alternativas presentadas por la defensa y estableciendo la responsabilidad de la empresa por los daños ocasionados.