Ingresos clandestinos a Chile aumentan 53% entre febrero y marzo, pero mantienen tendencia anual a la baja

Entre enero y marzo de este año 4.860 personas se autodenunciaron ante la PDI por haber ingresado de forma irregular. Durante el mismo periodo en 2025 la cifra fue de 6.377.

Un informe del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) muestra un alza de un 53% de los ingresos clandestinos al país entre febrero y marzo de 2026. El mismo informe, que es despachado todos los años al Congreso en el marco de la Ley de Presupuestos, también da cuenta de una disminución de éstos en comparación con los primeros tres meses del año anterior.

Según reveló La Tercera, durante marzo de este año 2.065 personas llegaron al país mediante pasos no habilitados. En comparación con el mes anterior, en el que ingresaron 1.348 personas por la misma vía, la cifra representa un aumento del 53%. Esta cifra, vale decir, sólo considera a quienes se autodenunciaron ante la Policía de Investigaciones (PDI).

De todas maneras, el mismo informe indica que en comparación con los tres primeros meses de 2025 hay una disminución en los ingresos. Si en el periodo anterior arribaron al país 6.377 personas por vía irregular, este año el total es de 4.860. Esta tendencia a la baja data desde 2022, según recoge el documento.

Por otra parte, el Sernamig también dio cuenta de que en marzo 334 personas fueron expulsadas del país. De ese total, la mitad era de nacionalidad colombiana, y en orden descendente de personas de origen boliviano (26%), peruano (13%), dominicano (6%) y ecuatorianos (4%). El resto correspondía a nacionales de Argentina, China, España y Brasil.

También se informó que ese mes ingresaron 283 solicitudes para adquirir la calidad de refugiado. Ninguna fue concedida ese mes, ni en todo lo que va del año.