IPC marcó -0,2% en diciembre: estos son los productos que más disminuyeron su precio

El IPC cayó en diciembre de 2025 y la inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo en cinco años.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los datos con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2025, donde la inflación llegó a su nivel más bajo en cinco años.

El informe reveló que el costo de la vida presentó una disminución de -0,2% en Chile, acumulando un 3,5% en el año, y 3,5% a doce meses.

Según consignó el instituto emisor, en diciembre de 2025 siete de las 13 divisiones que forman parte de la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas.

Inflación en diciembre 2025: los productos que subieron y bajaron de precio según el IPC

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron la de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.

En detalle, el primer ítem anotó disminuciones mensuales en tres de sus cuatro clases. La más importante fue vestuario (-3,5%), que incidió -0,052pp., mientras que calzado (-2,7%) contribuyó con -0,026pp. De los 23 productos que componen la división, 21 presentaron bajas en sus precios.

Respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, se registró un descenso en nueve de sus 15 clases. La más importante fue hortalizas, legumbres y tubérculos (-2,7%) que aportó -0,061pp., seguida de pan, cereales, harinas y pastas (-0,4%), con -0,018pp.

En cuanto a las divisiones que presentaron alzas mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento, que registró un alza de 0,6%, aportando 0,042 puntos porcentuales a la variación mensual del índice.

Por productos específicos, el INE dio a conocer que el transporte aéreo internacional registró una caída mensual de 15,9%, mientras que el pack de telecomunicaciones bajó 4,8%. Tomates (12,4%) y futas de estación (5,5%) también disminuyeron sus precios.

Por otro lado, el transporte aéreo nacional aumentó 18,8% en el mes, y los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares aumentaron 0,8%.