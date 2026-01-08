Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Dinero

IPC marcó -0,2% en diciembre: estos son los productos que más disminuyeron su precio

El IPC cayó en diciembre de 2025 y la inflación en Chile alcanzó su nivel más bajo en cinco años.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los datos con respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2025, donde la inflación llegó a su nivel más bajo en cinco años.

El informe reveló que el costo de la vida presentó una disminución de -0,2% en Chile, acumulando un 3,5% en el año, y 3,5% a doce meses.

Según consignó el instituto emisor, en diciembre de 2025 siete de las 13 divisiones que forman parte de la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas.

Inflación en diciembre 2025: los productos que subieron y bajaron de precio según el IPC

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron la de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.

En detalle, el primer ítem anotó disminuciones mensuales en tres de sus cuatro clases. La más importante fue vestuario (-3,5%), que incidió -0,052pp., mientras que calzado (-2,7%) contribuyó con -0,026pp. De los 23 productos que componen la división, 21 presentaron bajas en sus precios.

Respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, se registró un descenso en nueve de sus 15 clases. La más importante fue hortalizas, legumbres y tubérculos (-2,7%) que aportó -0,061pp., seguida de pan, cereales, harinas y pastas (-0,4%), con -0,018pp.

En cuanto a las divisiones que presentaron alzas mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento, que registró un alza de 0,6%, aportando 0,042 puntos porcentuales a la variación mensual del índice.

Por productos específicos, el INE dio a conocer que el transporte aéreo internacional registró una caída mensual de 15,9%, mientras que el pack de telecomunicaciones bajó 4,8%. Tomates (12,4%) y futas de estación (5,5%) también disminuyeron sus precios.

Por otro lado, el transporte aéreo nacional aumentó 18,8% en el mes, y los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares aumentaron 0,8%.

Notas relacionadas

Diego Schalper (RN) y operación de EE.UU. en Venezuela :
Política

Diego Schalper (RN) y operación de EE.UU. en Venezuela : "Las declaraciones del presidente Boric se parecen más a las de un activista que de un estadista"

En entrevista con EL DÍNAMO, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores critica las declaraciones del mandatario y de la ministra Camila Vallejo sobre la operación estadounidense en Venezuela. Además, plantea que el caso venezolano es particular debido a la dictadura de Maduro y aborda los desafíos migratorios del próximo gobierno de José Antonio Kast.

Daniel Lillo
Poder
Opinión

Poder

El mundo que viene no será más ordenado. Será cada vez más expuesto, más acelerado y más exigente en comprensión estratégica. Entender cómo hoy se cruzan poder, democracia, diplomacia, comunicación y negociación no es una discusión académica ni ideológica. Es una condición básica para no volver a llegar tarde.

Foto del Columnista Verónica Poblete Verónica Poblete