Inflación alcanzó cifra más baja desde abril de 2021: qué subió y qué bajó, según el IPC de octubre

El índice tuvo una nula variación durante octubre, según dio a conocer el INE.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre, el cual registró una nula variación.

Con esto, la inflación acumuló un 3,4% en lo que va del año y de 3,4% a doce meses, la cifra más baja desde abril de 2021.

En el detalle, durante octubre seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

“Destacó el alza de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los descensos de vestuario y calzado, e información y comunicación”, consignó el INE en su boletín.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un alza del 0,5%, con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.). En tanto, vestuario y calzado bajaron un -3,1% con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp.

Los precios que subieron y bajaron

Según el boletín del INE sobre el IPC de octubre, el precio de la carne aumentó un 4,8%, acumulando en el año un total de 9%, mientras que los gastos comunes subieron 4,3% en el décimo mes del año y un 9,7% anual. Los vinos hicieron lo propio un 3,4% mensual y acumularon un alza de 14,6% anual.

En la vereda contraria, el precio del pan bajó 2%, sumando un alza de 2,7% anual. El transporte privado de pasajeros tuvo una baja de 2,8% mensual, con un retroceso total de 5,6% en el año, mientras que los equipos de telefonía móvil bajaron 3,3% en octubre y retrocedieron 7,4% durante el año.