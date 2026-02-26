Los bancos y tiendas que lideran con más reclamos por fraudes en el Sernac

El aumento de reclamos se debe a la modificación de la Ley de Fraudes, que exige a las víctimas denunciar para recuperar dinero obtenido ilícitamente, lo que ha motivado a más usuarios a presentar denuncias ante SERNAC.

Durante 2025, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 20.880 reclamos por fraudes relacionados con bancos y retail financiero, cifra que refleja un aumento significativo respecto de años anteriores y coincide con la entrada en vigencia de la Ley de Fraudes (N° 21.673) en mayo de 2024.

La Ley de Fraudes en Chile establece medidas para prevenir y sancionar el uso indebido de medios de pago y activos financieros, como tarjetas de crédito, cuentas bancarias y transferencias electrónicas.

La normativa obliga a las víctimas a denunciar los ilícitos para poder recuperar el dinero perdido, incentivando así la formalización de reclamos y facilitando la investigación de los delitos. Además, busca proteger a los consumidores y promover que las entidades financieras fortalezcan sus sistemas de seguridad para evitar fraudes.

En ese contexto, de acuerdo a un informe del Sernac dado a conocer por 24 Horas, los bancos concentraron el 67% de los reclamos, con un total de 13.990 solicitudes. Las instituciones con más quejas fueron:

Banco Estado Banco Falabella Banco de Crédito e Inversiones (BCI)

Mientras que el mes con mayor número de reclamos fue julio, según los datos entregados por SERNAC.

Tiendas del retail con más reclamos por fraudes

En el sector retail financiero se registraron casi 7.000 reclamos, destacando:

Tarjeta Lider BCI

Tarjeta CMR Falabella

Tras conocer los resultados del Sernac, Banco Falabella destacó que, aunque lidera el ranking de reclamos, sus cifras deben analizarse en relación con la cantidad total de clientes, ya que más de 2,7 millones de tarjetas activas de crédito y 1,8 millones de tarjetas de débito, lo que hace que los 2.188 reclamos representen apenas el 0,05% del total de clientes.

Además, afirmaron invertir constantemente en tecnología para prevenir fraudes, posicionándose como uno de los emisores con menores niveles de fraude transaccional en crédito y débito, según información de la CMF al segundo semestre de 2025.