Compras informales en línea superaron los US$1.100 millones en 2025 y suben 19% versus 2024

El mercado digital está en la mira de ls autoridades. El Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a cobrar tributos por una serie de transacciones en plataformas como Temu y Aliexpress, además de supervisar las transferencias electrónicas.

En ese contexto, un informe de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) reportó que las compras a través de plataformas digitales llegaron a los US$3.525 millones solo en el cuarto trimestre en 2025, 16% más que en 2024.

Del total de transacciones, US$280 millones se destinaron a compras informales los últimos tres meses de 2025, sumando entre enero y diciembre US$1.186 millones, un 19% por sobre lo reportado en 2024. En cuanto al monto gastado, se proyecta que $9 de cada $100 pesos son destinados a la informalidad.

Informalidad local versus extranjera

Los conocidos “aduanazos” han reducido la informalidad de compras en el extranjero y la radiografía evidencia que mientras el cobro de impuestos a todo tipo de compras redujo la evasión, a nivel local la informalidad de compras digitales se mantiene elevada.

En categorías y canales, persisten focos relevantes en Vestuario y Accesorios, y se consolida el rol de las redes sociales como principal canal de informalidad digital

Al analizar las compras en portales nacionales versus internacionales, los resultados evidencian que durante el cuarto trimestre de 2025 se estimó un gasto total de US$3.045,6 millones en plataformas nacionales, 13% superior a igual trimestre de 2024, de los cuales US$228,8 millones habrían correspondido a compras informales, registrando un alza de 7% anual.

En tanto, el monto destinado a compras en portales internacionales alcanzó US$ 479,9 millones, 31% más que en igual período del año anterior. La cifra se explica en gran parte por el fuerte adelantamiento de compras observado en octubre, previo a la entrada en vigor del cobro del IVA a todas las compras anteriormente exentas.

¿En qué se gasta más?

De acuerdo con el reporte de la CNC, del total de las transacciones informales a través de plataformas digitales durante el cuarto trimestre del 2025, lo más demandado es Vestuario con un 42% de participación, luego Accesorios y Regalos con 17%, seguido de Mascotas con un 7% y Artículos de Entretención y categoría Infantil con un 6% respectivamente.