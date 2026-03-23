Golpe al bolsillo: pasajes de buses podrían subir hasta $2.000 si cambia el MEPCO

El gremio de buses interurbanos alertó que, de concretarse el fin de este mecanismo, los ajustes en las tarifas serían inevitables.

AGENCIA UNO/ARCHIVO

Una eventual eliminación o modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) podría traducirse en un alza significativa en los pasajes de buses interurbanos, según advirtió el gremio del sector.

Desde la Asociación de Buses Interurbano ABI A.G. señalaron que el impacto estaría directamente relacionado con el precio del diésel, uno de los principales costos operacionales.

En ese contexto, advirtieron que los pasajes subirían $2.000 por cada $100 de alza en el valor del combustible, lo que podría afectar de forma importante a los usuarios.

El MEPCO es un sistema que busca amortiguar las variaciones en los precios de los combustibles, por lo que cualquier cambio en su funcionamiento podría reflejarse rápidamente en los costos del transporte terrestre.

“Queremos ser muy claros: esto no está ocurriendo hoy. Es una proyección frente a un eventual escenario sin MEPCO, que es parte de la discusión pública actual. Nuestro objetivo es transparentar los efectos que esto podría tener en las personas”, señaló Carolina Navarrete, gerenta general de ABI A.G.

El gremio de buses interurbanos alertó que, de concretarse el fin de este mecanismo, los ajustes en las tarifas serían inevitables, especialmente en escenarios de aumentos sostenidos del diésel. “Pasajes subirán $2.000 por cada $100 de alza del diésel”, insistieron desde el sector.

“Este ejercicio está hecho en base a un aumento de $100 por litro, pero si las alzas se producen semana a semana, el efecto es acumulativo y puede traducirse rápidamente en incrementos mucho mayores en el valor de los pasajes”, agregó.

Desde el gremio indicaron que el aumento no depende únicamente del precio del diésel, sino que está ligado a diversos factores relacionados con la operación del transporte.

“No es solo el diésel lo que sube: también aumentan los costos de neumáticos, lubricantes y mantención. Es toda la operación la que se encarece, y eso termina presionando las tarifas”, explicó.

Finalmente, desde ABI A.G. hicieron un llamado a considerar estos efectos dentro de la discusión pública sobre el futuro del Mepco.

“El transporte interurbano cumple un rol clave en la conectividad del país. Por eso, cualquier cambio en los mecanismos de estabilización debe evaluar su impacto directo en millones de usuarios que dependen de este servicio”, concluyeron.