Operación Renta 2026: errores comunes, más fiscalización y claves para evitar sorpresas

El proceso parte el 1 de abril con mayor cruce de datos por parte del SII. Experto de la Universidad Andrés Bello llama a revisar la información y no aprobar la propuesta sin verificar.

El próximo 1 de abril comienza la Operación Renta 2026, proceso en el que millones de contribuyentes deberán declarar sus ingresos correspondientes al año comercial 2025. Este año, el escenario viene marcado por un mayor nivel de fiscalización y una mayor cantidad de información disponible para el Servicio de Impuestos Internos (SII). En este contexto, Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello (UNAB), entrega una serie de consejos clave para realizar una declaración de renta adecuada y evitar errores que puedan derivar en pagos inesperados o retenciones de la devolución.

El académico advierte que uno de los errores más frecuentes sigue siendo aprobar la propuesta sin revisarla en detalle. “Muchas personas aprueban inmediatamente la propuesta del SII sin verificarla, y no necesariamente esa información es 100% correcta o completa”, señala.

Más información, más control

El SII ha ido fortaleciendo su capacidad de fiscalización gracias al cruce de datos. Este año incorpora información sobre inversiones —tanto locales como internacionales—, movimientos bancarios, criptoactivos y mayor detalle en bienes raíces y arriendos. “Cada año ha ido aumentando el nivel de fiscalización, porque el SII tiene más información de los contribuyentes”, explica Carvajal.

Ojo con las boletas

Para quienes emiten boletas de honorarios, es clave revisar la información de agentes retenedores dentro del sitio del SII, donde se detallan los pagos informados por empresas e instituciones. Esto permite evitar inconsistencias entre lo declarado y lo reportado por terceros. “Hay que pinchar en el apartado de agentes retenedores para ver el detalle de todas las empresas o instituciones que informaron datos asociados al contribuyente”, recomienda el académico.

Crédito solidario: lo que hay que tener en cuenta

El crédito solidario otorgado durante la pandemia sigue impactando la Operación Renta. Quienes accedieron a este beneficio deben continuar con su devolución anual a través de este proceso. En la práctica, el SII puede retener parte o la totalidad de la devolución para cubrir la cuota correspondiente, la que se calcula como un porcentaje de los ingresos y se paga en varias etapas. Por eso, es clave revisar este ítem antes de enviar la declaración, ya que puede modificar el resultado final. “La declaración de renta es el resumen de lo que pasó el año anterior, y ahí se incorporan todos estos elementos, incluidos beneficios o devoluciones pendientes”, explica Carvajal.

Cómo evitar problemas

Una de las principales recomendaciones es anticiparse. “Muchas personas no proyectan su declaración y se encuentran con pagos inesperados”, advierte Carvajal. En caso de tener que pagar, existe la opción de declarar en abril y solicitar pago diferido hasta julio, lo que luego permite gestionar convenios en Tesorería.

Plazos y multas

No declarar dentro de plazo puede implicar multas e intereses. “Las personas que no cumplen con la declaración de renta están expuestas a sanciones, como multas e intereses, según lo establece el Código Tributario”, señala el experto.