Diputada Veloso (FA) llamó a “obstaculizar el avance de los retrocesos” del presidente Kast

La diputada frentamplista argumentó su postura debido a que el presidente Kast usa el poder “para perjudicar a la gente”.

La diputada Consuelo Veloso (FA) nuevamente puso a la oposición en el ojo del huracán luego de que hiciera un llamado a “obstaculizar el avance de los retrocesos” del presidente José Antonio Kast.

Esto ocurrió en Provócame, el mismo programa por streaming donde el diputado Jaime Araya (PPD) anunció el “tsunami” de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional.

Tras provocar un enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo por esto último, ahora fue Veloso quien provocaría un nuevo round.

En dicho espacio online sostuvo que “creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast. Que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final”.

“Ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder, en este caso para qué se utiliza el poder“, sostuvo.

Continuando con lo anterior, para la diputada Veloso, el presidente Kast “lo utiliza para perjudicar a la gente. Nosotros tenemos que ocuparlo con las herramientas para defender a la gente. No somos lo mismo y no hay que tener complejo en que eso se visibilice las formas”.