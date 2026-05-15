Elecciones presidenciales en Perú: Keiko Fujimori enfrentará a Roberto Sánchez en el balotaje del 7 de junio

El ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, admitió su derrota en los comicios.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez en el balotaje de las elecciones presidenciales en Perú, fijado para el próximo 7 de junio.

Tras más de un mes de la primera vuelta en los comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú confirmó que terminó el recuento del 100 por ciento de las actas.

De acuerdo con los resultados, que serán oficializados este domingo 17, el candidato de Juntos por el Perú quedó en el segundo lugar tras superar por 21 210 votos al postulante de extrema derecha, Rafael López Aliaga.

En concreto, la ONPE detalló que Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2.015.114 votos.

“La idea de tener a dos candidatos de derecha disputando la presidencia de la República es cosa del pasado. Tenemos nuevamente un escenario parecido al 2021 entre un candidato de izquierda y una candidata, en este caso, de derecha”, le dijo a la prensa peruana el analista electoral José Tello.

López Aliaga admitió derrota en elecciones de Perú

Por su parte, el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, admitió su derrota en las elecciones presidenciales de Perú.

Lo anterior, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó definitivamente su pedido de nulidad de más de cuatro mil mesas de sufragio.

“Que quede en la historia que me enfrenté a todos hasta el último aliento“, manifestó el candidato de Renovación Popular a través de un mensaje que difundió por TikTok.