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Guía práctica: qué sube (y por qué) con la UF en $40 mil y el IPC presionando

La presión sobre los bolsillos se siente. El impacto total del mayor valor de la bencina y productos en general, se registrará en abril.

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Natalia Saavedra

El alza de las bencinas, la inflación que vuelve a tomar fuerza y la UF que superará los $40 mil el próximo mes están empezando a sentirse en el bolsillo.

Pero entre tanto dato, no siempre es evidente qué cosas suben realmente y por qué.

¿Qué está empujando los precios en Chile?

  • Bencinas más caras: el retiro de subvenciones a los combustibles hizo que los precios locales se alinearan más con el valor internacional del petróleo.
  • Factor externo: la guerra en Medio Oriente y el cierre temporal del estrecho de Ormuz —clave para el transporte de crudo— están presionando al alza los precios globales.
  • Efecto en cadena: el combustible es un costo base para casi toda la economía. Cuando sube, encarece transporte, producción y distribución.
  • Impacto en el IPC: aunque el alza comenzó a fines de marzo, su efecto fuerte se verá en abril, cuando el mayor precio de las bencinas impacte todo el mes.

¿Por qué suben los precios?

  • Mayor costo de transporte: afecta directamente alimentos y bienes básicos.
  • Procesos productivos más caros: industrias intensivas en energía traspasan costos.
  • Ejemplo concreto: productos como los tomates suben por el mayor costo logístico.

Se estima que el IPC de abril podría subir cerca de 1%, aunque el impacto real varía según el consumo de cada hogar.

¿Qué tiene que ver la UF?

  • La UF está indexada a la inflación: si sube el IPC, sube la UF.
  • Fue creada en 1967 para proteger créditos del efecto inflacionario
  • Suben automáticamente:
    • Dividendos hipotecarios
    • Arriendos en UF
    • Seguros
    • Algunos colegios

Importante: si un contrato está en UF, no debería además reajustarse por inflación, porque ese ajuste ya está incorporado.

¿Qué más sube?

  • TAG y autopistas: se reajustan por IPC (generalmente una vez al año).
  • Otros servicios indexados: cualquier contrato atado a inflación tendrá ajustes.

¿Van a subir o bajar las bencinas?

Depende de dos factores:

  • Escenario internacional: la tensión en Medio Oriente mantiene la incertidumbre sobre el precio del petróleo.
  • Decisión del gobierno: La Moneda ha sido reticente a volver a subsidios amplios.

Te lo dejo más claro y con lógica de “respuesta rápida”:

¿Sube el sueldo con el IPC o con la UF más alta?

En general, no automáticamente.

  • En el sector privado no es obligatorio reajustar sueldos por IPC o por UF.
  • El alza depende de lo que diga el contrato individual o colectivo.

¿Cuándo sí sube?

  • Si el contrato incluye un reajuste por IPC.
  • Si está en un contrato colectivo como beneficio.
  • En esos casos, el ajuste suele hacerse:
    • Cada 6 meses, o
    • Una vez al año (muchas veces en enero).

Clave: el IPC no sube el sueldo mes a mes, sino que se usa como referencia para reajustes periódicos. En simple en los que más se va notar.

  • Dividendo o arriendo más alto (por la UF).
  • Bencinas más caras.
  • Alimentos y productos básicos al alza.
  • Mayor presión en el costo de vida en abril.

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