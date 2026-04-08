Guía práctica: qué sube (y por qué) con la UF en $40 mil y el IPC presionando

La presión sobre los bolsillos se siente. El impacto total del mayor valor de la bencina y productos en general, se registrará en abril.

El alza de las bencinas, la inflación que vuelve a tomar fuerza y la UF que superará los $40 mil el próximo mes están empezando a sentirse en el bolsillo.

Pero entre tanto dato, no siempre es evidente qué cosas suben realmente y por qué.

¿Qué está empujando los precios en Chile?

Bencinas más caras: el retiro de subvenciones a los combustibles hizo que los precios locales se alinearan más con el valor internacional del petróleo.

el retiro de subvenciones a los combustibles hizo que los precios locales se alinearan más con el valor internacional del petróleo. Factor externo: la guerra en Medio Oriente y el cierre temporal del estrecho de Ormuz —clave para el transporte de crudo— están presionando al alza los precios globales.

la guerra en Medio Oriente y el cierre temporal del estrecho de Ormuz —clave para el transporte de crudo— están presionando al alza los precios globales. Efecto en cadena: el combustible es un costo base para casi toda la economía. Cuando sube, encarece transporte, producción y distribución.

el combustible es un costo base para casi toda la economía. Cuando sube, encarece transporte, producción y distribución. Impacto en el IPC: aunque el alza comenzó a fines de marzo, su efecto fuerte se verá en abril, cuando el mayor precio de las bencinas impacte todo el mes.

¿Por qué suben los precios?

Mayor costo de transporte: afecta directamente alimentos y bienes básicos.

afecta directamente alimentos y bienes básicos. Procesos productivos más caros: industrias intensivas en energía traspasan costos.

industrias intensivas en energía traspasan costos. Ejemplo concreto: productos como los tomates suben por el mayor costo logístico.

Se estima que el IPC de abril podría subir cerca de 1%, aunque el impacto real varía según el consumo de cada hogar.

¿Qué tiene que ver la UF?

La UF está indexada a la inflación : si sube el IPC, sube la UF.

: si sube el IPC, sube la UF. Fue creada en 1967 para proteger créditos del efecto inflacionario

Suben automáticamente: Dividendos hipotecarios Arriendos en UF Seguros Algunos colegios



Importante: si un contrato está en UF, no debería además reajustarse por inflación, porque ese ajuste ya está incorporado.

¿Qué más sube?

TAG y autopistas: se reajustan por IPC (generalmente una vez al año).

se reajustan por IPC (generalmente una vez al año). Otros servicios indexados: cualquier contrato atado a inflación tendrá ajustes.

¿Van a subir o bajar las bencinas?

Depende de dos factores:

Escenario internacional: la tensión en Medio Oriente mantiene la incertidumbre sobre el precio del petróleo.

la tensión en Medio Oriente mantiene la incertidumbre sobre el precio del petróleo. Decisión del gobierno: La Moneda ha sido reticente a volver a subsidios amplios.

Te lo dejo más claro y con lógica de “respuesta rápida”:

¿Sube el sueldo con el IPC o con la UF más alta?

En general, no automáticamente.

En el sector privado no es obligatorio reajustar sueldos por IPC o por UF.

reajustar sueldos por IPC o por UF. El alza depende de lo que diga el contrato individual o colectivo.

¿Cuándo sí sube?

Si el contrato incluye un reajuste por IPC .

. Si está en un contrato colectivo como beneficio.

como beneficio. En esos casos, el ajuste suele hacerse: Cada 6 meses , o Una vez al año (muchas veces en enero).



Clave: el IPC no sube el sueldo mes a mes, sino que se usa como referencia para reajustes periódicos. En simple en los que más se va notar.