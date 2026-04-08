Guía práctica: qué sube (y por qué) con la UF en $40 mil y el IPC presionando

El alza de las bencinas, la inflación que vuelve a tomar fuerza y la UF que superará los $40 mil el próximo mes están empezando a sentirse en el bolsillo.
Pero entre tanto dato, no siempre es evidente qué cosas suben realmente y por qué.
¿Qué está empujando los precios en Chile?
- Bencinas más caras: el retiro de subvenciones a los combustibles hizo que los precios locales se alinearan más con el valor internacional del petróleo.
- Factor externo: la guerra en Medio Oriente y el cierre temporal del estrecho de Ormuz —clave para el transporte de crudo— están presionando al alza los precios globales.
- Efecto en cadena: el combustible es un costo base para casi toda la economía. Cuando sube, encarece transporte, producción y distribución.
- Impacto en el IPC: aunque el alza comenzó a fines de marzo, su efecto fuerte se verá en abril, cuando el mayor precio de las bencinas impacte todo el mes.
¿Por qué suben los precios?
- Mayor costo de transporte: afecta directamente alimentos y bienes básicos.
- Procesos productivos más caros: industrias intensivas en energía traspasan costos.
- Ejemplo concreto: productos como los tomates suben por el mayor costo logístico.
Se estima que el IPC de abril podría subir cerca de 1%, aunque el impacto real varía según el consumo de cada hogar.
¿Qué tiene que ver la UF?
- La UF está indexada a la inflación: si sube el IPC, sube la UF.
- Fue creada en 1967 para proteger créditos del efecto inflacionario
- Suben automáticamente:
- Dividendos hipotecarios
- Arriendos en UF
- Seguros
- Algunos colegios
Importante: si un contrato está en UF, no debería además reajustarse por inflación, porque ese ajuste ya está incorporado.
¿Qué más sube?
- TAG y autopistas: se reajustan por IPC (generalmente una vez al año).
- Otros servicios indexados: cualquier contrato atado a inflación tendrá ajustes.
¿Van a subir o bajar las bencinas?
Depende de dos factores:
- Escenario internacional: la tensión en Medio Oriente mantiene la incertidumbre sobre el precio del petróleo.
- Decisión del gobierno: La Moneda ha sido reticente a volver a subsidios amplios.
Te lo dejo más claro y con lógica de “respuesta rápida”:
¿Sube el sueldo con el IPC o con la UF más alta?
En general, no automáticamente.
- En el sector privado no es obligatorio reajustar sueldos por IPC o por UF.
- El alza depende de lo que diga el contrato individual o colectivo.
¿Cuándo sí sube?
- Si el contrato incluye un reajuste por IPC.
- Si está en un contrato colectivo como beneficio.
- En esos casos, el ajuste suele hacerse:
- Cada 6 meses, o
- Una vez al año (muchas veces en enero).
Clave: el IPC no sube el sueldo mes a mes, sino que se usa como referencia para reajustes periódicos. En simple en los que más se va notar.
- Dividendo o arriendo más alto (por la UF).
- Bencinas más caras.
- Alimentos y productos básicos al alza.
- Mayor presión en el costo de vida en abril.