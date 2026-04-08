Bencinas y tomates por las nubes, UF superará los $40 mil: el detalle del IPC de marzo que superó las expectativas

Según dio a conocer el INE, la inflación sufrió una variación mensual de un 1%, llegando a 2,8% en los últimos doce meses.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmó el temor que muchos anticipaban: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo superó todas las expectativas y registró una variación mensual de 1%, llevando a que la inflación a 12 meses se ubicara en 2,8%, la más alta desde enero de 2025.

Expertos apuntaban a que la variación se ubicaría en un 0,9%, mientras que la proyección del Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo apostó que llegaría a 0,75%.

En el detalle, diez de las 13 divisiones que conforman la canasta aportaron incidencias positivas y tres presentaron incidencias negativas.

Entre las que registraron alzas están transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp. Con respecto a los productos de la primera destacan la gasolina (8,2%), con una incidencia de 0,234pp., y el transporte aéreo internacional (15,2%), con 0,072pp. Mientras que en la segunda resaltaron la enseñanza universitaria (6,1%), con una incidencia de 0,084pp., seguido de la enseñanza media (7,2%), con 0,043pp.

Otro de los productos que no se quedó fuera con una histórica alza fueron los tomates, el marcó un crecimiento no menor de 17,6%.

En la otra vereda, las que consignaron bajas mensuales en sus precios, están bienes y servicios diversos (-0,5%), que presentó una incidencia de -0,020pp. Entre los productos que más bajaron están cremas, lociones y bloqueadores (-4,4%), con una incidencia de -0,012pp., y papel higiénico (-1,6%), con -0,006pp. Junto a ellos están también los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico con una disminución mensual de 4,3%.

El aumento que registrará la UF tras el alza del IPC de marzo

Una de las consecuencias que dejará la variación del IPC de marzo será el aumento que sufrirá la Unidad de Fomento (UF), el Banco Central confirmó que subirá $398 y, por tanto, alcanzará los $40.239. Actualmente se ubica en $39.841,72.