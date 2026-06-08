El IPC de mayo llegó a 0,2%: vivienda, servicios básicos y transporte incidieron en el alza

Según el reporte del INE, destacaron las alzas en las divisiones de vivienda, servicios básicos y transporte.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Menor de lo esperada fue la inflación durante el mes de mayo, ya que, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) entregado este lunes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 0,2%.

La variación mensual acumulada de IPC fue menor de lo proyectado, ya que las estimaciones la situaban entre un 0,3 y un 0,5 por ciento.

De esta forma, la inflación acumulada alcanzó un 2,8% en lo que va del año y llegó al 3,9% en doce meses.

Qué divisiones influyeron con sus precios en el IPC

Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones que mostraron aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (0,7%) con 0,123 puntos porcentuales (pp.), y transporte (0,6%) con 0,083pp.

Respecto del transporte aéreo internacional, anotó un incremento mensual de 1,0%, con una incidencia de 0,053pp., y una variación acumulada de 2,5% en el año.

Pese a lo anterior, en particular el transporte en bus interurbano registró una disminución mensual de 9,1%, con-0,031pp., acumulando 0,5% durante el año.

En tanto, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%), que presentó una incidencia de -0,178pp.

En particular, el pan reportó un descenso mensual de 4,0%, con una incidencia de-0,085pp., registrando una variación de-2,3% durante el año.

Por el contrario, en mayo la carne de vacuno presentó un aumento mensual de 2,7%, aportando 0,061pp. a la variación del indicador general. Acumuló 3,0% al quinto mes del año.