“Es innegable”: Tomás Rau reconoce que financiamiento de Sala Cuna Universal afectará al Seguro de Cesantía

El ministro Rau sostuvo que estos costos, que serán asumidos por el trabajador, se verían compensados con “potenciales ganancias en empleo femenino”.

AGENCIA UNO

Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social, reconoció que las modificaciones al proyecto de Sala Cuna Universal presentadas por el actual Gobierno afectarán a los fondos de los trabajadores en el Seguro de Cesantía.

En entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado puntualizó que los principales cambios introducidos por La Moneda a la iniciativa de la administración de Sebastián Piñera apunta a los recursos involucrados.

“En primer lugar, hay una cotización de 0,35%, que va a ser totalmente compensada con una reducción de la cotización del empleador al Seguro de Cesantía. Con esta cotización se va a crear un fondo de sala cuna para los hijos de padres y madres trabajadoras”, precisó.

El ministro Rau explicó que “lo vamos a hacer de una forma gradual para que el fondo sea sostenible, y este fondo va a tener una garantía estatal. En el (caso) de que falten recursos, el Estado va a complementar este fondo para poder entregar el beneficio de sala cuna a todos los niños”.

Consultado sobre si este mecanismo generará un incremento en los costos laborales, el titular del Trabajo detalló que éste será asumido por los trabajadores.

“Al compensar esta cotización de 0,35% con una reducción en la cotización que paga el empleador al Seguro de Cesantía, no hay un aumento en el costo laboral. Al empleador no le va a salir más caro contratar con este esquema de financiamiento”, indicó.

En esta línea, Tomás Rau reconoció que “efectivamente, va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, eso es innegable“.

No obstante, aseveró que esto se vería recompensado con un incremento del empleo femenino: “Lo que puede producir la provisión de sala cuna también es un aumento de la participación laboral femenina y un aumento del empleo femenino. Recordemos que estamos eliminando una distorsión que genera un impuesto a la contratación de mujeres por el artículo 203. Nosotros estamos eliminando esa distorsión, estamos quitando un impuesto y estamos poniendo un servicio para hijos de padres y madres trabajadoras, con lo cual también puede haber efectos positivos en el mercado laboral que aumenten el empleo”.

“Entonces, es cierto que hay una reducción en las cuentas individuales de los trabajadores y en el Fondo de Cesantía, pero también hay potenciales ganancias en empleo que podrían más que compensar esa reducción”, sentenció.