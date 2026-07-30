VIDEO – Tragedia en Ceuta: al menos 18 migrantes fallecen y España despliega al Ejército en la frontera

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades, provocó una grave crisis humanitaria y llevó al Gobierno español a reforzar la seguridad en la frontera con apoyo militar.

España ordenó el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma de Ceuta luego de que más de 20 mil migrantes ingresaran desde Marruecos, en una de las mayores crisis fronterizas registradas en los últimos años.

La emergencia deja hasta ahora 18 personas fallecidas mientras intentaban alcanzar territorio español, además de un sistema de acogida completamente sobrepasado.

Ante la masiva llegada de migrantes que desbordó la capacidad de respuesta en Ceuta, el Gobierno español decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil en el control de la frontera.

Tragedia en Ceuta

“Actualmente, la situación es de caos absoluto”, afirmó Rachid Sbihi, representante de la asociación de agentes de la Guardia Civil en Ceuta. “No se pueden dar cifras exactas, es imposible, hay miles de inmigrantes cruzando”, agregó.

Por su parte, Achraf Maimouni, integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, calificó lo ocurrido como una situación “excepcional”.

Las imágenes difundidas muestran a miles de personas bordeando los espigones y llegando a nado hasta las playas de Ceuta. Entre quienes cruzaban había principalmente hombres jóvenes, aunque también se observaron familias con mujeres y niños. Algunos incluso gritaban “¡Viva España!” mientras alcanzaban la costa.

El Gobierno regional advirtió que los centros de acogida ya no tienen capacidad para recibir más personas. “Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, sostuvo el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, quien además solicitó declarar una emergencia nacional y reforzar la presencia de efectivos en la frontera.

Desde Madrid se informó que se mantiene una coordinación permanente con Marruecos para contener los ingresos irregulares y facilitar el retorno de quienes entraron de forma ilegal. En paralelo, las autoridades españolas aseguraron que se están movilizando recursos para recuperar el control de la zona.

La crisis también reabrió el debate sobre la legislación migratoria española, luego de que recientes fallos judiciales limitaran las devoluciones inmediatas de personas interceptadas en el mar. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que esa decisión judicial no explica por sí sola el aumento de cruces registrado en los últimos días.