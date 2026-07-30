Las razones tras la suspensión de La Pampilla 2026: en qué se utilizarán los más de $1.800 millones reasignados

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, confirmó la suspensión de La Pampilla 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del país, argumentando que la prioridad será atender a las familias afectadas por la emergencia climática y avanzar en la reconstrucción de los sectores más dañados.

A través de sus redes sociales, la autoridad comunal reconoció el impacto de la decisión. “Hoy tomamos una de las decisiones más difíciles: este año no realizaremos La Pampilla. Nos duele, porque es parte del alma de Coquimbo“. Luego agregó: que “hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan”.

Las razones tras la suspensión de La Pampilla 2026

El jefe comunal explicó que la comuna enfrenta un complejo escenario tras el sistema frontal. “Hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo. Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que, para Coquimbo, aún no termina”, sostuvo.

Manouchehri también cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a la emergencia. “Esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast. Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuesto y no con los recursos frescos ahora”.

Asimismo, afirmó que “como municipio, propusimos al presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados. Nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año”.

El municipio informó que más de $1.800 millones serán destinados a reparar caminos, entregar ayuda a las familias damnificadas y ejecutar un plan de reactivación económica para apoyar al comercio local y a los emprendedores.

Pese a la suspensión, el alcalde aseguró que la tradicional festividad regresará en el futuro.”Porque antes que la fiesta está nuestra gente. Y para que vuelva La Pampilla, antes tiene que levantarse Coquimbo”.