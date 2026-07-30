¿Viene o no viene? Colo Colo aclara controversia por dilatada llegada de Vozinha a Chile

Vozinha sigue en silencio, sin entregar mayores declaraciones sobre su arribo a Colo Colo y solo limitándose a compartir imágenes de sus vacaciones en Cabo Verde en redes sociales.

Hace una semana todo era felicidad en Colo Colo. Punteros del Torneo Nacional, con una diferencia de 12 puntos respecto de sus escoltas y Aníbal Mosa anunciando la llegada de una de las figuras del Mundial 2026: Vozinha.

“La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país. Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, declaraba Mosa a la prensa.

Sin embargo, las sonrisas han comenzado a desaparecer en los rostros de los máximos dirigentes de Blanco y Negro, ya que aún no se tienen noticias respecto a la llegada al país del popular arquero de Cabo Verde.

Ante esto, surgieron una seria de teorías sobre la situación, tomando fuerza la postura que Vozinha habría desistido de arribar al Cacique, ante las condiciones ofrecidas por Blanco Negro: un contrato por 18 meses con revisión a los 6 meses y un salario cercano a los USD 25 mil.

Estas hipótesis se acrecentaron luego que el portero no subiera este jueves al avión que lo traía a Chile desde Portugal para realizarse los exámenes físicos y ser presentado oficialmente como refuerzo de Colo Colo.

Frente a los rumores, uno de los máximos dirigentes de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, salió a declarar que Vozinha “ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía”.

Sobre el paradero de la figura de Cabo Verde, Pizarro detalló que “estuvo en algún momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa, realizó trámites ahí también con otras gestiones que debía cumplir. Lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente ya vamos a tener noticias respecto del itinerario para el viaje”.

Respecto a cuándo Vozinha finalmente pisará suelo chileno, el ex ministro precisó que “todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”.

En tanto, Vozinha sigue en silencio, sin entregar mayores declaraciones sobre su arribo a Colo Colo y solo limitándose a compartir imágenes de sus vacaciones en Cabo Verde en redes sociales.