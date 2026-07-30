Amor en horas extraordinarias: qué se sabe hasta ahora de los involucrados en video sexual del MOP Biobío

Un registro captado desde un edificio cercano y difundido en redes sociales desató la polémica en el MOP Biobío.

La Seremi de Obras Públicas del Biobío inició una investigación administrativa tras la difusión de un video sexual grabado al interior de dependencias del MOP en Concepción, registro que fue viralizado en redes sociales y que abrió cuestionamientos sobre los involucrados.

A través de un comunicado, el organismo afirmó que “se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”. Además, señaló que “rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

El registro habría sido grabado desde el edificio vecino perteneciente al Gobierno Regional del Biobío (Gore) y posteriormente difundido en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular. La publicación que acompañaba las imágenes llevaba el mensaje: “Todo pasando en el MOP Biobío“, aunque luego fue retirada de las plataformas.

En tanto, el seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, aseguró que la situación no representa el trabajo habitual de la institución y recalcó que se debe esperar el resultado del proceso.

“Este evento aislado es un evento que se tiene que investigar, hay que aclarar o esclarecer lo sucedido, ver si existen o no funcionarios involucrados y luego de eso aplicar el reglamento correspondiente”, sostuvo Piña.

En paralelo, nuevos antecedentes fueron difundidos por Cooperativa, donde se indicó que los involucrados corresponderían a funcionarios con cargos de jefatura dentro del organismo. “Los involucrados son jefaturas. Al revisar sus sueldos por transparencia activa, ambos cobran constantemente horas extraordinarias”, se indicó.