Alivio tributario por sistema frontal: las 29 comunas donde el SII condonará intereses y multas por pago de IVA

Revisa quiénes pueden acceder a la postergación del pago de impuestos mensuales y hasta cuándo rige la medida.

En las últimas horas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que se condonarán los intereses y multas a los contribuyentes que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, en las comunas con mayor afectación producto del sistema frontal.

En base a los reportes informados desde Senapred, estas son las comunas beneficiadas:

Región de Atacama:

Alto del Carmen

Tierra Amarilla

Vallenar

Freirina

Huasco

Región de Coquimbo:

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Illapel

Salamanca

Andacollo

Valparaíso:

Limache

Quintero

Concón

Quillota

Región Metropolitana:

María Pinto

Región de O’Higgins:

Rengo

Pichilemu

Maule:

Cauquenes

Parral

Región del Biobío:

Penco

Arauco

Curanilahue

Tomé

Lota

La Araucanía:

Pucón

Cunco

Curacautín

Región de Los Ríos:

Corral

Hasta cuándo rige la medida del SII por sistema frontal

De esta forma, los contribuyentes de dichas comunas podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales dentro de un plazo que no podrá exceder el viernes 30 de octubre de 2026.

Al momento del envío de la declaración respectiva, el ajuste se aplicará en línea.

“Cualquier otra situación específica por causa no imputable al contribuyente podrá ser revisada caso a caso con los antecedentes que fundamenten la afectación”, expusieron desde el SII.

Teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento de IVA es este lunes 20 de julio, el Servicio y TGR continuarán evaluando las situaciones en diferentes comunas para agregar a quienes puedan tener afectación en las próximas horas.