Alivio tributario por sistema frontal: las 29 comunas donde el SII condonará intereses y multas por pago de IVA

En las últimas horas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que se condonarán los intereses y multas a los contribuyentes que no puedan pagar sus obligaciones tributarias en el plazo legal, en las comunas con mayor afectación producto del sistema frontal.
En base a los reportes informados desde Senapred, estas son las comunas beneficiadas:
Región de Atacama:
- Alto del Carmen
- Tierra Amarilla
- Vallenar
- Freirina
- Huasco
Región de Coquimbo:
- Vicuña
- Ovalle
- Combarbalá
- Illapel
- Salamanca
- Andacollo
Valparaíso:
- Limache
- Quintero
- Concón
- Quillota
Región Metropolitana:
- María Pinto
Región de O’Higgins:
- Rengo
- Pichilemu
Maule:
- Cauquenes
- Parral
Región del Biobío:
- Penco
- Arauco
- Curanilahue
- Tomé
- Lota
La Araucanía:
- Pucón
- Cunco
- Curacautín
Región de Los Ríos:
- Corral
Hasta cuándo rige la medida del SII por sistema frontal
De esta forma, los contribuyentes de dichas comunas podrán declarar y/o pagar sus obligaciones tributarias mensuales dentro de un plazo que no podrá exceder el viernes 30 de octubre de 2026.
Al momento del envío de la declaración respectiva, el ajuste se aplicará en línea.
“Cualquier otra situación específica por causa no imputable al contribuyente podrá ser revisada caso a caso con los antecedentes que fundamenten la afectación”, expusieron desde el SII.
Teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento de IVA es este lunes 20 de julio, el Servicio y TGR continuarán evaluando las situaciones en diferentes comunas para agregar a quienes puedan tener afectación en las próximas horas.