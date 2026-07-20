Nuevo balance Senapred: las cifras que ha dejado el sistema frontal que tiene a más de 99 mil aislados

Las autoridades entregaron un nuevo balance sobre el frente de mal tiempo que afecta al país, el cual ha dejado un saldo de cinco fallecidos.

Durante la mañana de este lunes, el Gobierno realizó un nuevo balance sobre el sistema frontal que azota a diferentes puntos del país, el cual ha sido calificado como de “comportamiento intenso, con características anormales“.

En este marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que “de lo que llueve en un mes, llovió en una hora” en la Región de Coquimbo durante este domingo.

Lo anterior, considerando que entre las 19:00 y 20:00 horas del domingo, cayeron poco más de 15 milímetros de agua; mientras que entre las 20:00 y 21:00 horas del mismo día, cayeron 19,6 mm.

Balance: las cifras que ha dejado el paso del sistema frontal

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, expresó que entre el domingo y la madrugada del lunes se han emitido cerca de 47 mensajes SAE ante situaciones de riesgo que ameritan evacuación.

Según detalló la autoridad, entre la Región de Coquimbo y La Araucanía, se registran:

2.205 personas damnificadas.

1.179 albergadas.

99.316 personas aisladas.

17 lesionados.

4 desaparecidos.

5 fallecidos.

35 viviendas destruidas.

1.154 con daño mayor.

14.454 con daño menor.

1.495 daño en evaluación.

Bajo este contexto, el subsecretario Pavez se refirió al decreto de emergencia preventiva, el cual finaliza este martes.

“El Gobierno permanentemente está evaluando las circunstancias jurídicas y políticas que aconsejen algún otro cambio en el estado de emergencia en dicha zona. Eso va a estar siendo evaluado durante el día“, sostuvo.