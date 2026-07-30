MEPCO: la inédita reinterpretación de la ley desde Hacienda para evitar una mayor alza de combustibles

Expertos alertaron que la cartera dirigida por Quiroz modificó a discreción la metodología de cálculo del MEPCO, algo que jamás había ocurrido en la historia de la norma, desde su entrada en vigor en 2014.

AGENCIA UNO

Un informe financiero de Scotiabank dio cuenta que el Ministerio de Hacienda, a cargo de Jorge Quiroz, realizó una inédita reinterpretación en la ley que establece el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO) y así evitar un alza mayor en el precio de las bencinas.

Según consigna el documento, el incremento en los combustibles no se condice los parámetros del decreto publicado por la cartera de Quiroz en el Diario Oficial, apuntando que era primera vez desde la entrada en vigor de la norma, en 2014, que se modificaba a discreción la metodología de cálculo de estos valores.

Scotiabank puntualizó que, al considerar “el aumento en los precios internacionales de combustibles en las últimas semanas permitía proyectar alzas a nivel local cercanas a $211 en promedio en el caso de las gasolinas y de $321 en el caso del diésel”.

“Ante esto, el Ministerio de Hacienda determinó un subsidio que permitió contener las alzas a $32,9 en gasolinas y a $28,5 en el diésel, tal como informó ENAP el día de ayer. Sin embargo, para lograr este resultado, el Ministerio de Hacienda realizó una reinterpretación de la ley del MEPCO, que los facultaría para no utilizar –o utilizar discrecionalmente- el criterio de que los precios se mantengan dentro de la banda. En otras palabras, el subsidio se determinó utilizando solo el criterio del umbral de variación (2,4% del precio de las últimas 2 semanas), pero omitiendo la restricción de garantizar que los precios se mantengan dentro de banda”, detalló la entidad.

En esta línea, precisó que los subsidios aplicados por Hacienda – $178 para gasolinas y $293 para diésel – no serían compatibles con “la interpretación histórica” del MEPCO y que, tras la publicación de los componentes de la banda y paridad en el Diario Oficial, esto es sin incorporar cambios en los parámetros por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), junto a los recursos inyectados por el ministerio, “se podía determinar que los precios quedaban fuera de la banda, por lo que el subsidio que correspondía determinar era significativamente menor”.

El subsidio aportado por el Ministerio de Hacienda debió rondar los $48 para gasolinas y $113 para el diésel. Con esto, las variaciones de precios publicadas por ENAP habrían sido de $158 en gasolinas y

$208.

Expertos alertan eventual “uso político” del MEPCO

Para Scotiabank, “este es un claro sesgo implícito hacia la contención de precios de combustibles que tiene implicancias sobre la expectativa de su incidencia inflacionaria de corto plazo. El Gobierno ha pasado a un esfuerzo máximo de contención de precios luego del ajuste discreto realizado en marzo”.

En vista que Hacienda modificó, por primera vez desde su implementación en 2014, la metodología de cálculo en la Ley del MEPCO, esto le entregará mayor libertad para contener las alzas y contener su impacto en el IPC de agosto.

Sin embargo, el informe alerta que “esta interpretación de la ley tiene un efecto directo en la formación de expectativas de inflación y genera incertidumbre sobre cómo va a continuar funcionando el mecanismo en el futuro”.

Esto ya había sido advertido por Rodrigo Wagner, ex coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda: “Algo curioso / interesante es que no se estaría cumpliendo la típica condición de banda MEPCO”.

Más explícito fue Juan Ortiz, economista de OCEC-UDP, quien se preguntó en The Clinic “qué sentido tiene una banda del precio de referencia y precio de paridad. El precio de referencia y paridad les permitió realizar el alza en marzo, cumpliendo la norma. Pero ahora interpretan para no utilizar la restricción de la banda. Esto al final muestra aún más como el mecanismo ha perdido su carácter previsible de funcionamiento y pasa a ser un instrumento con discrecionalidad política”.