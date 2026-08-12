El pago sería automático, por lo que no sería necesario realizar una postulación, y cada menor daría derecho a un solo bono.

El Gobierno busca extender el alcance del bono de $30 mil por hijo que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, confirmó que se presentará una indicación para incorporar a nuevos grupos dentro de los potenciales beneficiarios.

La propuesta contempla sumar a las familias de acogida y también a mujeres que actualmente se encuentran embarazadas, quienes podrían acceder al beneficio una vez que nazcan sus hijos, de acuerdo con los plazos que deberá precisar el Ejecutivo.

“Tengo una buena noticia porque vamos a presentar una indicación que permite que tanto las familias de acogida se puedan incorporar en este beneficio, además de las mujeres hoy día que están embarazadas, en el momento que nazcan sus hijos, en los plazos que vamos a aclarar también desde el Ejecutivo, van a poder recibir este bono”.

Bono por hijo: Gobierno anuncia nuevos beneficiarios para recibir los $30 mil

La secretaria de Estado destacó que la modificación permitiría aumentar la cobertura del bono por hijo. “Se amplían los beneficiarios, eso es una buena noticia, siempre queremos llegar mejor a quienes están criando, a quienes están abordando a la infancia, que hoy día es una deuda pendiente en la inversión de nuestro país”, sostuvo.

Según el proyecto, el aporte estaría dirigido a niños y niñas de entre 0 y 13 años, considerando su situación al 1 de junio de 2026, y que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El pago sería automático, por lo que no sería necesario realizar una postulación, y cada menor daría derecho a un solo bono.

La iniciativa también establece criterios para determinar quién recibiría el dinero en caso de que más de una persona pueda ser considerada. La prioridad partiría por quienes reciben el Subsidio Familiar, seguidos por beneficiarios de la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Luego se considerarían quienes reciben el subsidio para personas con discapacidad establecido en el artículo 35 de la Ley N.º 20.255, las personas pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades y, finalmente, el jefe o jefa de hogar cuando no corresponda ninguna de las situaciones anteriores.

Cabe precisar que este orden corresponde únicamente al mecanismo utilizado para definir la cuenta bancaria donde se depositaría el aporte. Por lo tanto, no significa que una persona quede fuera del beneficio si cumple con las condiciones establecidas en el proyecto.