Detienen a hombre que confesó homicidio de Mariana Sepúlveda tras 18 años

El hombre de 42 años confesó el crimen de la joven, desaparecida en 2008 en Conchalí

Un vuelco tuvo el caso de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven de 19 años que desapareció en 2008 cuando se dirigía a su colegio en la comuna de Conchalí.

Este lunes se confirmó la detención de un vecino de la víctima, quien acudió durante la noche del domingo a una comisaría y aseguró ser responsable de su muerte.

El detenido fue identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, de 42 años, quien tenía 24 al momento de los hechos y no registraba antecedentes penales.

Detienen a hombre que confesó homicidio de Mariana Sepúlveda

Según su declaración, habría enterrado el cuerpo en una habitación de su domicilio y años más tarde lo habría trasladado a otro lugar.

Tras conocer su relato, Carabineros desplegó diligencias en el inmueble con personal del OS9, LABOCAR y el Grupo de Adiestramiento Canino, mientras la Fiscalía Centro Norte inició una serie de pericias para establecer si los antecedentes entregados podían ser corroborados. En el domicilio, además, se realizaron excavaciones.

El fiscal Marcelo Cabrera explicó que las diligencias buscan determinar si existen elementos que respalden la versión entregada por el detenido. “Sobre la base de la información que tenemos, se realizaron una serie de diligencias pendientes a verificar si en lo que se estaba informado (relato de Quiroz Carrizo), había antecedentes fácticos y científicos que pudieran corroborar esa versión, eso es lo que se está realizando desde ayer hasta hoy”, señaló.

El persecutor confirmó que se solicitó una orden de detención y que el hombre será presentado ante la justicia. “Hay una persona a la que se le solicitó la orden de detención y que mañana debería estar pasando a control de detención”, precisó Cabrera, quien posteriormente confirmó que a Quiroz Carrizo “se le imputa un homicidio”.